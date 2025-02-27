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В Ізраїлі палестинець в’їхав у зупинку: 13 поранених, нападника застрелили

В Ізраїлі палестинець в’їхав у зупинку: 13 поранених, нападника застрелили

Київ  •  УНН

 • 8236 перегляди

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Біля міста Пардес-Хана водій навмисно в'їхав у натовп на автобусній зупинці, поранивши 13 людей. Нападник намагався втекти та атакувати поліцейських викруткою, після чого був застрелений.

Поблизу ізраїльського міста Пардес-Хана палестинець наїхав на людей, які чекали на автобус. Внаслідок інциденту постраждали 13 людей, серед яких – 17-річна дівчина, яка у вкрай важкому стані. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Нападник спробував утекти, врізався в поліцейський автомобіль і намагався атакувати офіцерів викруткою, після чого був застрелений.

Що відомо?

Підозрюваний – палестинець із району Джанін на Західному березі – нелегально проживав в Ізраїлі разом зі своєю дружиною. Після нападу він намагався втекти, проте врізався в поліцейський автомобіль, спробував атакувати офіцерів викруткою й був застрелений, розповів начальник поліції Даніель Леві.

Поліція розслідує напад на перехресті Каркур поблизу Пардес-Хани як теракт.

Він стався через тиждень після серії вибухів автобусів біля Тель-Авіва, які ізраїльська влада пов’язує з терористами із Західного берега.

За даними лікарів, 17-річна дівчина у критичному стані. Її доправили в лікарню, де вона бореться за життя.

Медики повідомили, що постраждала перебуває у медикаментозному сні та підключена до ШВЛ.

Вона зазнала важких травм голови та кінцівок.

Також у тяжкому стані 60-річний чоловік і 19-річна жінка – обидва з черепно-мозковими травмами.

18-річна жінка отримала травми середньої тяжкості, ще шестеро людей мають травми легкого ступеню.

Поліція розповіла Channel 12, що нападник перед наїздом різко прискорився.

На кадрах з місця події видно, як легковий автомобіль на великій швидкості різко звертає в бік автобусної зупинки, після чого знову виїжджає на дорогу.

"Він набрав швидкість і врізався в поліцейський автомобіль неподалік. Офіцери погналися за ним, затримали і нейтралізували його", – повідомив речник поліції.

Начальник поліції Даніель Леві повідомив, що після наїзду нападник врізався в патрульний автомобіль, вийшов із машини зі викруткою та спробував атакувати поліцейських. Офіцери відкрили вогонь і застрелили його.

ЗМІ ідентифікували нападника як 53-річного Джаміля Зайуда, уродженця району Джанін.

За даними Haaretz, у 2021 році Зайуда притягували до відповідальності за водіння без прав.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо

У четвер увечері на околиці Тель-Авіва в місті Бат-Ям прогриміли вибухи. Вибухнули 3 автобуси, а ще в двох інших автобусах були знайдені вибухові пристрої, проте вони не здетонували. 

Серія вибухів у передмісті Тель-Авіва: поліція розслідує можливий теракт20.02.25, 22:59 • 25599 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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