США ведут тайные переговоры с ХАМАС по поводу заложников в Газе - Reuters

Администрация Дональда Трампа ведет тайные переговоры с боевиками палестинской группировки ХАМАС о возможности освобождения американских заложников, которые удерживаются в Газе. Такие переговоры противоречат политике США. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два источника, пишет УНН.

По информации источников, в течение последних недель специальный посланник США по делам заложников Адам Белер провел прямые переговоры с ХАМАС в Дохе (Катар). До недавнего времени США избегали прямого взаимодействия с исламистской группировкой.

Такие переговоры противоречат давней политике США, направленной против прямых контактов с группировками, которые Вашингтон относит к иностранным террористическим организациям. Государственный департамент США внес ХАМАС в этот список в 1997 году.

Предыдущая роль США в достижении соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в конфликте в Газе заключалась в сотрудничестве с Израилем, катарскими и египетскими посредниками, но без каких-либо известных прямых контактов между Вашингтоном и ХАМАС.

Источники сообщили, что переговоры были сосредоточены на освобождении американских заложников, которые все еще удерживаются в Газе, но один из источников утверждает, что они также включали обсуждение более широкой сделки о освобождении всех заложников и о том, как достичь долгосрочного перемирия.

Эти усилия включают попытку освободить Эдана Александера из Нью-Джерси, который считается последним живым американским заложником, удерживаемым ХАМАС. Он появился в видео, опубликованном ХАМАС в ноябре 2024 года. Еще четверо американских заложников были заочно объявлены израильскими властями мертвыми.

"С одной стороны, прямой контакт с ХАМАС может облегчить освобождение американских заложников и способствовать достижению долгосрочного соглашения. С другой - есть причина, почему США обычно не ведут переговоры с террористическими группировками: знание того, что Вашингтон сделает это, стимулирует их повторять такое поведение в будущем", - сказал бывший заместитель офицера национальной разведки США по вопросам Ближнего Востока Джонатан Паникофф.

Контекст

28 февраля в Каире состоялся новый раунд переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США. Стороны обсуждали продолжение режима прекращения огня и освобождение заложников из Газы. Ключевые пункты переговоров - расширение гуманитарной помощи для жителей Газы и поиск компромиссного решения по возвращению заложников. По имеющейся информации, на территории анклава еще находятся десятки пленных, среди которых есть и живые, и погибшие.