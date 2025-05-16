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Ізраїль таємно провів переговори з Сирією в Баку: стали відомі деталі

Київ • УНН

 • 1332 перегляди

В Баку відбулись переговори між Ізраїлем та Сирією за посередництва Азербайджану. Сторони обговорили ситуацію на північному кордоні Ізраїлю та можливості її стабілізації.

Ізраїль таємно провів переговори з Сирією в Баку: стали відомі деталі

Ізраїль провів таємні переговори з Сирією у Баку за посередництва Азербайджану. Про це повідомляє новинний портал Ynet, передає УНН.

Деталі

За даними джерел, обидві сторони обговорили ситуацію на північному кордоні Ізраїлю і говорили про її стабілізацію. Повідомляється, що Ізраїль представляли начальник оперативного управління Генштабу генерал-майор Одед Басюк та представники Ради з нацбезпеки. У зустрічі також брали участь і представники Туреччини.

Ця зустріч між ізраїльськими і сирійськими представниками стала першою після падіння режиму Башара Асада. До того переговори велись між представниками Ізраїлю і Туреччини – останні представляли інтереси сирійських повстанців.

Переговори відбулись на тлі нещодавньої зустрічі президента США Дональда Трампа з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа. Тоді він заявив, що збирається зняти американські санкції з Сирії найближчим часом.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна можливо, відмовиться від американської допомоги у сфері безпеки. Водночас, спецпредставник президента США по Близькому Сходу Стів Віткофф заявив, що у Білому домі заперечують розбіжності між країнами.

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Стів Віткофф
Ізраїль
Башар Асад
Дональд Трамп
Азербайджан
Сирія
Біньямін Нетаньяху
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