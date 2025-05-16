Ізраїль таємно провів переговори з Сирією в Баку: стали відомі деталі
Київ • УНН
В Баку відбулись переговори між Ізраїлем та Сирією за посередництва Азербайджану. Сторони обговорили ситуацію на північному кордоні Ізраїлю та можливості її стабілізації.
Ізраїль провів таємні переговори з Сирією у Баку за посередництва Азербайджану. Про це повідомляє новинний портал Ynet, передає УНН.
Деталі
За даними джерел, обидві сторони обговорили ситуацію на північному кордоні Ізраїлю і говорили про її стабілізацію. Повідомляється, що Ізраїль представляли начальник оперативного управління Генштабу генерал-майор Одед Басюк та представники Ради з нацбезпеки. У зустрічі також брали участь і представники Туреччини.
Ця зустріч між ізраїльськими і сирійськими представниками стала першою після падіння режиму Башара Асада. До того переговори велись між представниками Ізраїлю і Туреччини – останні представляли інтереси сирійських повстанців.
Переговори відбулись на тлі нещодавньої зустрічі президента США Дональда Трампа з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа. Тоді він заявив, що збирається зняти американські санкції з Сирії найближчим часом.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна можливо, відмовиться від американської допомоги у сфері безпеки. Водночас, спецпредставник президента США по Близькому Сходу Стів Віткофф заявив, що у Білому домі заперечують розбіжності між країнами.