Голанские высоты

Премьер Израиля заявил об удержании буферной зоны в Сирии до достижения нового соглашения. Заявление прозвучало с горы Хермон на фоне обострения конфликта и наращивания военного присутствия в регионе.
Израиль инвестирует 40 млн шекелей для увеличения населения на оккупированных Голанских высотах из-за угрозы со стороны Сирии. План объявлен после устранения Башара Асада и прихода к власти нового лидера Ахмада аль-Шараа.
Во время ночной операции ВМС Израиля полностью уничтожили сирийский военный флот. Израильские войска также создают "стерильную оборонительную зону" на юге Сирии и укрепляют позиции возле Голанских высот.
россия инициировала срочное закрытое заседание Совбеза ООН из-за падения режима Асада в Сирии. Сирийские повстанцы захватили Дамаск, а Израиль взял под контроль буферную зону на Голанских высотах.
Израильские войска взяли под контроль буферную зону на Голанских высотах после падения правительства Асада. Нетаньяху заявил о необходимости захвата в связи с отступлением сирийских войск.
Армия обороны Израиля разместила силы в буферной зоне на границе с Сирией из-за угрозы проникновения вооруженных лиц. ЦАХАЛ подчеркивает, что не вмешивается во внутренние дела Сирии, но будет защищать безопасность Голанских высот.
Израильские военные провели наземную операцию в Сирии, задержав гражданина Али Солеймана аль-Асси. Задержанный был связан с иранскими сетями и находился под наблюдением в течение месяцев.
В результате ночного израильского удара по Дамаску погибло три человека, среди которых известная телеведущая Сафаа Ахмед. Сирийское минобороны заявило, что атака была осуществлена с помощью беспилотников и самолетов.
В Ливане произошла вторая волна взрывов, на этот раз радиостанций «Хезболлы». По меньшей мере 20 человек погибли, более 450 ранены. Израиль не комментирует обвинения в причастности к атакам.
Президент Зеленский сообщил об эвакуации 30 украинцев из опасных районов Ливана. Среди эвакуированных - женщины и дети, которые уже находятся в безопасности в Польше.
ГУР и МИД организовали эвакуацию 30 украинцев из Ливана из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Эвакуированные, среди которых 21 женщина и 9 детей, прибыли в Польшу и получают необходимую помощь.
Посольства США и Великобритании призывают своих граждан срочно покинуть Ливан из-за возможного ухудшения ситуации. Тем, кто остается, советуют подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Иране, что вызвало угрозы мести Израиля. Убийство усилило беспокойство относительно расширения конфликта в Газе на Ближний Восток.
Израиль планирует жесткий ответ на ракетный удар из Ливана, убивший 12 детей на Голанских высотах. Дипломаты пытаются предотвратить эскалацию между Израилем и 'Хезболлой'.
Из-за ухудшения ситуации с безопасностью МИД Украины советует гражданам не ездить в Ливан. Предоставлены рекомендации для украинцев, которые уже находятся в стране, по безопасному поведению и избежанию опасных зон.
Кабинет министров Израиля разрешил правительству принять решение об ответе на ракетный удар по Голанским высотам. В результате атаки погибли 12 подростков и детей, Израиль и США обвиняют Хезболлу.
Представитель МИД Израиля предупредил Ливан об угрозе "разрушительной войны" после ракетной атаки Хезболлы на Голанских высотах. Израиль обещает ответить на убийство 11 человек, включая детей.
Председатель Европарламента Жозеп Боррель осудил ракетный обстрел Голанских высот. В результате нападения со стороны Ливана погибли по меньшей мере 12 молодых людей, еще почти 20 получили ранения.
Ракетный удар по футбольному полю на Голанских высотах унес жизни 11 человек, включая детей. Израиль обвиняет Хезболлу.
Иран может ответить Израилю ракетными ударами или же атаковать израильские посольства и военные базы после смертоносной атаки на его дипломатический комплекс в Сирии.
Израильские воздушные удары по базе Хезболлы в ливанском городе Баальбек привели к ранению по меньшей мере 3 человек, а Хезболла в ответ выпустила ракеты в сторону северного Израиля.
"Хезболла" нанесла новые удары по израильской территории. Проиранское боевое движение утверждает, что выпустило 60 ракет по израильской военной базе на Голанских высотах.