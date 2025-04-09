Голанские высоты

Иран угрожает Израилю местью за удар по консульству: возможна ли большая война и другие сценарии развития событий

Иран может ответить Израилю ракетными ударами или же атаковать израильские посольства и военные базы после смертоносной атаки на его дипломатический комплекс в Сирии.