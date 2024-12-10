В Минобороны Израиля заявили, что уничтожили флот Сирии

Вчера ракетные корабли ВМС Израиля уничтожили сирийский военный флот в ходе кампании по устранению стратегических угроз для страны, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац во время визита на военно-морскую базу в Хайфе заявил, что израильские военные корабли уничтожили сирийский военный флот во время ночной операции, которая является частью масштабной кампании по уничтожению стратегических угроз для страны.

По его словам, израильские войска продолжают укреплять свои позиции в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами. Министр также отметил, что был отдан приказ создать "стерильную оборонительную зону" на юге Сирии без постоянного израильского присутствия, чтобы предотвратить потенциальные террористические угрозы.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что израильские военные нанесли 250 авиаударов по военным объектам в Сирии, танки ЦАХАЛ продвигаются к пригороду Дамаска.