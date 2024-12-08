Армия Израиля разворачивает силы в буферной зоне на границе с Сирией
Киев • УНН
Армия обороны Израиля разместила силы в буферной зоне на границе с Сирией из-за угрозы проникновения вооруженных лиц. ЦАХАЛ подчеркивает, что не вмешивается во внутренние дела Сирии, но будет защищать безопасность Голанских высот.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула силы в буферной зоне на границе с Сирией и в нескольких других местах из-за угрозы проникновения боевиков. Об этом ЦАХАЛ сообщает в соцсети Х, передает УНН.
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Согласно оценке ситуации после недавних событий в Сирии, включая вход вооруженного персонала в буферную зону, ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне и в нескольких других местах, необходимых для защиты, чтобы обеспечить безопасность общины Голанских высот и граждан Израиля
В ЦАХАЛ подчеркнули, что они не вмешиваются во внутренние события в Сирии и будут продолжать действовать столько, сколько будет необходимо, чтобы сохранить буферную зону и защитить Израиль и его гражданское население.
Напомним
Сирийская армия заявила своим офицерам о завершении 24-летнего правления Башара Асада, что стало следствием внезапного наступления повстанцев.