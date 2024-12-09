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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за событий в Сирии

россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за событий в Сирии

Киев  •  УНН

 • 1638 просмотра

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россия инициировала срочное закрытое заседание Совбеза ООН из-за падения режима Асада в Сирии. Сирийские повстанцы захватили Дамаск, а Израиль взял под контроль буферную зону на Голанских высотах.

россия попросила Совет Безопасности ООН провести в понедельник, 9 декабря, закрытое заседание, чтобы обсудить крах режима Башара Асада в Сирии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

"Учитывая последние события в Сирии, глубина и последствия которых для этой страны и всего региона еще не до конца понятны, россия запросила срочные закрытые консультации в Совете Безопасности ООН", - сообщил первый заместитель постоянного представителя россии при ООН дмитрий полянский в воскресенье в Telegram.

По его словам, встреча необходима для обсуждения того, что происходит с Силами ООН, которые отвечают за поддержание режима прекращения огня между Израилем и Сирией и наблюдение за буферной зоной, отделяющей оккупированные Израилем Голанские высоты от остальной территории Сирии.

Дополнение 

Сирийские повстанцы, добившиеся значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада.

Израильские войска заняли стратегические позиции в буферной зоне на Голанских высотах после падения режима Асада в Сирии. 

Байден готов сотрудничать с оппозицией Сирии после падения режима Асада8 дек. 2024, 19:12 • 30498 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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