россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за событий в Сирии
Киев • УНН
россия инициировала срочное закрытое заседание Совбеза ООН из-за падения режима Асада в Сирии. Сирийские повстанцы захватили Дамаск, а Израиль взял под контроль буферную зону на Голанских высотах.
россия попросила Совет Безопасности ООН провести в понедельник, 9 декабря, закрытое заседание, чтобы обсудить крах режима Башара Асада в Сирии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.
"Учитывая последние события в Сирии, глубина и последствия которых для этой страны и всего региона еще не до конца понятны, россия запросила срочные закрытые консультации в Совете Безопасности ООН", - сообщил первый заместитель постоянного представителя россии при ООН дмитрий полянский в воскресенье в Telegram.
По его словам, встреча необходима для обсуждения того, что происходит с Силами ООН, которые отвечают за поддержание режима прекращения огня между Израилем и Сирией и наблюдение за буферной зоной, отделяющей оккупированные Израилем Голанские высоты от остальной территории Сирии.
Дополнение
Сирийские повстанцы, добившиеся значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада.
Израильские войска заняли стратегические позиции в буферной зоне на Голанских высотах после падения режима Асада в Сирии.
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