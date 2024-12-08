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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Байден готов сотрудничать с оппозицией Сирии после падения режима Асада

Байден готов сотрудничать с оппозицией Сирии после падения режима Асада

Киев  •  УНН

 • 3637 просмотра

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Президент США заявил о поддержке передачи власти в Сирии после свержения режима Асада. Вашингтон планирует усилить взаимодействие с региональными союзниками и способствовать развитию демократической Сирии.

Президент США Джо Байден объявил о готовности Вашингтона взаимодействовать с сирийской оппозицией в процессе передачи власти после падения режима Башара Асада. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Американский лидер подчеркнул, что этот момент является решающим для будущего Сирии, открывая возможности для перемен. 

По словам Байдена, ситуация в Украине остается опасной и нестабильной, однако именно сейчас сирийский народ имеет шанс на лучшее будущее. США также планируют укрепить поддержку союзников в регионе, таких как Израиль, Иордания, Ирак и Ливан, в связи с потенциальными угрозами со стороны Сирии. 

Американский президент назвал свержение режима Асада "фундаментальным актом справедливости", который дает сирийцам шанс на новую жизнь и развитие. Вашингтон выразил решимость содействовать построению стабильной и демократической Сирии, которая может оставить позади годы страданий и репрессий.

США не планируют выводить свои войска из Сирии8 дек. 2024, 10:42 • 19184 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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