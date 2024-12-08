США не планируют выводить свои войска из Сирии
Киев • УНН
Пентагон подтвердил, что не будет выводить войска из восточной Сирии для борьбы с ИГИЛ. Повстанцы захватили Дамаск, а самолет с президентом Асадом исчез с радаров во время бегства из столицы.
Вооруженные силы США, находящиеся на военных базах, не планируется выводить из Сирии.
Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока Дэниел Шапиро, передает УНН.
детали
Соединенные Штаты останутся в восточной Сирии и примут необходимые меры для предотвращения возрождения ИГИЛ
Он призвал все стороны защищать гражданских лиц, особенно меньшинства, и соблюдать международные стандарты.
Напомним
На сегодняшний день стало известно о вероятном крахе падения режима президента Башара Асада. Альянс повстанцев, добившийся значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, объявил о захвате столицы Дамаска и сообщил о падении правителя Башара Асада.
Самолет Syrian Air, на котором сбегал президент Сирии Башар Асад, исчез с радаров. Существует версия, что самолет мог быть сбит и Асад погиб в авиакатастрофе.