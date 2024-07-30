Ливан готовится к возможному крупномасштабному удару после того, как кабинет безопасности Израиля санкционировал военный ответ на ракетный удар с территории Ливана, в результате которого в субботу погибли 12 подростков и детей на футбольном поле на Голанских высотах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на France24.

Детали

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в понедельник поклялся дать «жесткий» ответ на удар, в результате которого погибли дети на Голанских высотах, в то время, как дипломаты пытались сдержать эскалацию между Израилем и «Хезболлой».

Посетив место ракетного удара, в результате которого погибли 12 детей в городе Мадждаль-Шамс, Нетаньяху сказал: «Государство Израиль не оставит и не может оставить это без внимания. Наш ответ будет, и он будет суровым».

Боррель засудив ракетний обстріл Голанських висот, загинуло 12 осіб

Израиль и США возложили ответственность за удар на поддерживаемое Ираном ливанское движение «Хезболла», которое практически ежедневно ведет огонь с израильскими войсками после начала войны в Газе между боевиками ХАМАС и Израилем в начале октября.

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что дипломаты работают над тем, чтобы сдержать ожидаемый ответ Израиля. «Израиль пойдет на ограниченную эскалацию, а «Хезболла» ответит ограниченно... Это те заверения, которые мы получили», - сказал Бу Хабиб в интервью местной телекомпании Al-Jadeed.

Несколько аналитиков заявили AFP, что, скорее всего, так и будет, поскольку Израиль опасается вести войну на два фронта.

МЗС радить українцям утриматись від поїздок до Лівану

Соединенные Штаты, Франция и другие страны пытаются сдержать эскалацию, добавил Хабиб, а премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что «продолжаются переговоры с международными, европейскими и арабскими сторонами, чтобы защитить Ливан и отвести от него опасность».

В понедельник представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что он «уверен» в том, что более масштабной войны удастся избежать.

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан, чья страна поддерживает «Хезболлу» и ХАМАС, предостерег Израиль от нападения на Ливан, которое, по его словам, было бы «большой ошибкой с тяжелыми последствиями».

В понедельник Пезешкиан поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и Елисейский дворец сообщил, что Макрон сказал своему коллеге, что «необходимо сделать все возможное, чтобы избежать военной эскалации», и призвал Тегеран «прекратить поддержку дестабилизирующих сил».

«Хезболла» отрицает ответственность за ракетный обстрел Мадждаль-Шамса, хотя группировка заявила о нескольких ударах по позициям израильских военных в тот день.