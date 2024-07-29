Из-за ухудшения ситуации с безопасностью МИД Украины советует гражданам не ездить в Ливан. Предоставлены рекомендации для украинцев, которые уже находятся в стране, по безопасному поведению и избежанию опасных зон.
В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в ближневосточном регионе, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации обстановки. Об этом заявили в МИД Украины, передает УНН.
Детали
Также в ведомстве подготовили ряд рекомендаций для украинцев в Ливане на обострение ситуации с безопасностью в стране.
В частности, гражданам Украины, которые находятся на территории Ливана, МИД рекомендует избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Ракетна атака на Голанських висотах: 11 загиблих, Ізраїль звинувачує Хезболлу27 июля 2024, 20:30 • 22516 просмотров
Во время пребывания в Ливане гражданам Украины также рекомендовано воздержаться от поездок на территории:
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или возникла угроза вашей жизни или здоровью, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливане по телефону (+961) 5921668, по адресу электронной почты: [email protected], или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57, или на адрес электронной почты [email protected]
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или возникла угроза вашей жизни или здоровью, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливане по телефону (+961) 5921668, по адресу электронной почты: [email protected], или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57, или на адрес электронной почты [email protected].
Напомним,
Представитель МИД Израиля предупредил Ливан о угрозе «разрушительной войны» после ракетной атаки Хезболлы на Голанских высотах. Израиль обещает ответить на убийство 11 человек, включая детей.