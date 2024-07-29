В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в ближневосточном регионе, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации обстановки. Об этом заявили в МИД Украины, передает УНН.

Детали

Также в ведомстве подготовили ряд рекомендаций для украинцев в Ливане на обострение ситуации с безопасностью в стране.

В частности, гражданам Украины, которые находятся на территории Ливана, МИД рекомендует избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Ракетна атака на Голанських висотах: 11 загиблих, Ізраїль звинувачує Хезболлу

Во время пребывания в Ливане гражданам Украины также рекомендовано воздержаться от поездок на территории:

граничащих с сирийской границей;

граничащих с израильской границей к югу от реки Литани;



в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (вблизи г.Триполи), Айн Аль-Хильвех и Миех Миех (вблизи г.Сайда);



Долины Бекаа;



южного пригорода Бейрута (район Дахие).



Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или возникла угроза вашей жизни или здоровью, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливане по телефону (+961) 5921668, по адресу электронной почты: [email protected], или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57, или на адрес электронной почты [email protected] - добавляют в МИД.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или возникла угроза вашей жизни или здоровью, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливане по телефону (+961) 5921668, по адресу электронной почты: [email protected], или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57, или на адрес электронной почты [email protected].

Напомним,

Представитель МИД Израиля предупредил Ливан о угрозе «разрушительной войны» после ракетной атаки Хезболлы на Голанских высотах. Израиль обещает ответить на убийство 11 человек, включая детей.