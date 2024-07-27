Киев • УНН
Ракетный удар по футбольному полю на Голанских высотах унес жизни 11 человек, включая детей. Израиль обвиняет Хезболлу.
Ракетная атака на футбольное поле в занимаемых Израилем Голанских высотах унесла жизни 11 человек, в том числе детей. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В субботу ракетная атака на футбольное поле в занимаемых Израилем Голанских высотах привела к гибели 11 человек, среди которых были дети. Израильские власти обвинили в нападении ливанскую группировку «Хезболла», и пообещали принять ответные меры против организации.
Согласно сообщению от израильских официальных лиц, эта атака стала крупнейшей по количеству жертв на территории Израиля или аннексированных им территориях с начала конфликта в Газе.
Сегодняшняя атака «Хезболлы» пересекла все красные линии, и ответ будет соответствующим. Мы приближаемся к моменту полной войны против «Хезболлы» и «Ливана»
Однако «Хезболла» отвергла любую ответственность за ракетный удар.
ЦАХАЛ завдав удару по збройових складах Хезболли у Лівані20 июля 2024, 05:57 • 106899 просмотров