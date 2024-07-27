Ракетная атака на футбольное поле в занимаемых Израилем Голанских высотах унесла жизни 11 человек, в том числе детей. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В субботу ракетная атака на футбольное поле в занимаемых Израилем Голанских высотах привела к гибели 11 человек, среди которых были дети. Израильские власти обвинили в нападении ливанскую группировку «Хезболла», и пообещали принять ответные меры против организации.

Согласно сообщению от израильских официальных лиц, эта атака стала крупнейшей по количеству жертв на территории Израиля или аннексированных им территориях с начала конфликта в Газе.

Сегодняшняя атака «Хезболлы» пересекла все красные линии, и ответ будет соответствующим. Мы приближаемся к моменту полной войны против «Хезболлы» и «Ливана» - заявил Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Однако «Хезболла» отвергла любую ответственность за ракетный удар.

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