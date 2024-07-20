Воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по складам оружейных складах группировки «Хезболла» в районах Тайр-Харфа и Блида на юге Ливана. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ, передает УНН.

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Израильские военные отметили, что во время удара были зафиксированы повторные взрывы в этом районе, что свидетельствует о наличии дополнительного вооружения на складах.

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