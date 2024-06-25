Ультрортодоксальні єврейські чоловіки також мають бути зобов'язані проходити військову службу в ізраїльській армії. Відповідне рішення ухвалив вищий Ізраїлю суд, передає УНН із посиланням на "Джерузалем пост".

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Согласно решению Верховного суда Израиля, студенты ультраортодоксального вероисповедания в будущем также будут обязаны служить в армии.

Расширенная коллегия из девяти судей Высокого суда во вторник распорядилась о полном наборе харедимов (название различных ультраортодоксальных иудаистских общин – ред) к ЦАХАЛу и замораживанию всех средств для учреждений, которые не подчиняются требованиям, начиная с 1 апреля.

Издание указывает, что это потрясающее решение, которое может привести даже к изменению политического ландшафта. Решение суда рассматривается как неудача для правого правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху, в состав которого также входят верующие правого толка.

Дополнение

В настоящее время не существует правовой базы, которая позволяет проводить разницу между студентами жил и призывниками, соответственно, государство не имеет полномочий предписывать им полностью избегать призыва в армию - сказал суд.

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справка

Ультра ортодоксальные евреи были освобождены от общей военной службы с момента основания Израиля. Они считают, что религиозное образование имеет фундаментальное значение для сохранения иудаизма и, следовательно, так же важно для защиты Израиля, как и военная служба.

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