Білий дім, Державний департамент і Пентагон заявляють, що не знають, що мав на увазі прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, коли заявив цього тижня, що США заблокували поставку зброї. Пиши , пиши из сообщений на cbs news.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что Израиль нуждается в американском оружии в "войне за свое существование" после того, как заявил, что Вашингтон блокирует поставки оружия.

Я готов подвергнуться личным нападкам при условии, что Израиль получит от Соединенных Штатов оружие, необходимое ему в войне для своего существования - сказал он.

В США отреагировали: что имел в виду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, - ни Белый дом, и Государственный департамент или Пентагон никакой понятия не имеют.

Как сообщает cbs, с мая США рассматривают одну партию бомб весом 2000 s 500 фунтов. Но когда Израиль готовился к крупному наступлению на Рафах, администрация Байдена приостановила поставки, поскольку, как сказал президент Байден в интервью в прошлом месяце, "в результате этих бомб в Газе погибли гражданские лица".

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Однако администрация заявила, что США будут продолжать поддерживать "Железный купол" - систему, которая защищает Израиль от ракетных обстрелов, и будет гарантировать, что Израиль сможет "реагировать на атаки", исходящие с Ближнего Востока. Пентагон заявляет, что США продолжают отправлять оружие в Израиль в последние недели.

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