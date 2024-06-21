Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США заблокировали поставки оружия, необходимого Израилю для "войны за его существование", но Белый дом, Госдепартамент и Пентагон были озадачены его заявлением и отрицали какую-либо информацию о такой блокаде.
Білий дім, Державний департамент і Пентагон заявляють, що не знають, що мав на увазі прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, коли заявив цього тижня, що США заблокували поставку зброї. Пиши , пиши из сообщений на cbs news.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что Израиль нуждается в американском оружии в "войне за свое существование" после того, как заявил, что Вашингтон блокирует поставки оружия.
Я готов подвергнуться личным нападкам при условии, что Израиль получит от Соединенных Штатов оружие, необходимое ему в войне для своего существования
В США отреагировали: что имел в виду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, - ни Белый дом, и Государственный департамент или Пентагон никакой понятия не имеют.
Как сообщает cbs, с мая США рассматривают одну партию бомб весом 2000 s 500 фунтов. Но когда Израиль готовился к крупному наступлению на Рафах, администрация Байдена приостановила поставки, поскольку, как сказал президент Байден в интервью в прошлом месяце, "в результате этих бомб в Газе погибли гражданские лица".
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Однако администрация заявила, что США будут продолжать поддерживать "Железный купол" - систему, которая защищает Израиль от ракетных обстрелов, и будет гарантировать, что Израиль сможет "реагировать на атаки", исходящие с Ближнего Востока. Пентагон заявляет, что США продолжают отправлять оружие в Израиль в последние недели.
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