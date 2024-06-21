Ізраїль потребує зброї, але Вашингтон блокує постачання – заява Нетаньягу спантеличила Білий дім

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61834 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 150411 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 145182 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121881 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132542 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84837 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93041 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98713 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89666 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220857 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 20330 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 20102 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 43268 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 16563 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 22276 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 145181 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220857 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370899 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306747 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 415043 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 432 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10798 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30906 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27793 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121881 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Ізраїль потребує зброї, але Вашингтон блокує постачання – заява Нетаньягу спантеличила Білий дім

Київ • УНН

 • 23199 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що США заблокували постачання зброї, необхідної Ізраїлю для "війни за його існування", але Білий дім, Держдепартамент і Пентагон були спантеличені його заявою і заперечували будь-яку інформацію про таку блокаду.

Ізраїль потребує зброї, але Вашингтон блокує постачання – заява Нетаньягу спантеличила Білий дім

Білий дім, Державний департамент і Пентагон заявляють, що не знають, що мав на увазі прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, коли заявив цього тижня, що США заблокували поставку зброї. Пише УНН із посиланням на cbs news.

Деталі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у четвер, що Ізраїль потребує американської зброї у "війні за своє існування", після того, як заявив, що Вашингтон блокує поставки зброї.

Я готовий зазнати особистих нападок за умови, що Ізраїль отримає від Сполучених Штатів зброю, необхідну йому у війні для свого існування

- сказав він.

У США відреагували: що мав на увазі прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, - ні Білий дім, ні Державний департамент чи Пентагон ніякої гадки не мають.

Як повідомляє cbs, з травня США розглядають одну партію бомб вагою 2000 і 500 фунтів. Але коли Ізраїль готувався до великого наступу на Рафах, адміністрація Байдена призупинила постачання, оскільки, як сказав президент Байден в інтерв'ю минулого місяця, "внаслідок цих бомб в Газі загинули цивільні особи".  

США готуються продати Ізраїлю 50 винищувачів F-1518.06.24, 17:21 • 19254 перегляди

Однак адміністрація заявила, що США продовжуватимуть підтримувати "Залізний купол" - систему, яка захищає Ізраїль від ракетних обстрілів, і гарантуватиме, що Ізраїль зможе "відповісти на атаки", що походять з Близького Сходу. Пентагон заявляє, що США продовжують надсилати зброю до Ізраїлю протягом останніх тижнів.

Нетаньяху: Ізраїль не піде з Гази, доки не поверне всіх заручників21.06.24, 02:59 • 28559 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Державний департамент США
Пентагон
Білий дім
Вашингтон
Залізний купол
Рафах
Біньямін Нетаньяху
Джо Байден
Сполучені Штати
Сектор Газа
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44