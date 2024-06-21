Ізраїль потребує зброї, але Вашингтон блокує постачання – заява Нетаньягу спантеличила Білий дім
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що США заблокували постачання зброї, необхідної Ізраїлю для "війни за його існування", але Білий дім, Держдепартамент і Пентагон були спантеличені його заявою і заперечували будь-яку інформацію про таку блокаду.
Білий дім, Державний департамент і Пентагон заявляють, що не знають, що мав на увазі прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, коли заявив цього тижня, що США заблокували поставку зброї. Пише УНН із посиланням на cbs news.
Деталі
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у четвер, що Ізраїль потребує американської зброї у "війні за своє існування", після того, як заявив, що Вашингтон блокує поставки зброї.
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У США відреагували: що мав на увазі прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, - ні Білий дім, ні Державний департамент чи Пентагон ніякої гадки не мають.
Як повідомляє cbs, з травня США розглядають одну партію бомб вагою 2000 і 500 фунтів. Але коли Ізраїль готувався до великого наступу на Рафах, адміністрація Байдена призупинила постачання, оскільки, як сказав президент Байден в інтерв'ю минулого місяця, "внаслідок цих бомб в Газі загинули цивільні особи".
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Однак адміністрація заявила, що США продовжуватимуть підтримувати "Залізний купол" - систему, яка захищає Ізраїль від ракетних обстрілів, і гарантуватиме, що Ізраїль зможе "відповісти на атаки", що походять з Близького Сходу. Пентагон заявляє, що США продовжують надсилати зброю до Ізраїлю протягом останніх тижнів.
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