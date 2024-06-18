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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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США готуються продати Ізраїлю 50 винищувачів F-15

Київ • УНН

 • 19254 перегляди

Представники Конгресу США підтримали продаж Ізраїлю 50 винищувачів F-15 на суму понад 18 мільярдів доларів, незважаючи на попередні занепокоєння щодо війни Ізраїлю в Газі.

США готуються продати Ізраїлю 50 винищувачів F-15

У Конгресі США підтримали продаж десятків винищувачів F-15 Ізраїлю, - це робить угоду вартістю близько 18 мільярдів доларів на крок ближче. Пише УНН із посиланням на Washington Post.

Деталі

Двоє ключових представників Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті підписали угоду про великий продаж зброї Ізраїлю, включаючи 50 винищувачів F-15 на суму понад 18 мільярдів доларів. Кілька місяців конгресмен Грегорі Мікс і сенатор Бен Кардін блокували продаж зброї через війну Ізраїлю в Газі. Але під тиском адміністрації Байдена вони підписали угоду.

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Грегорі Мікс розповів The Washington Post про "тісний контакт" з Білим домом щодо пакету. Конгресмен "неодноразово закликав адміністрацію продовжувати підштовхувати Ізраїль до значних і конкретних покращень на всіх фронтах, коли йдеться про гуманітарні зусилля та обмеження жертв серед цивільного населення".

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Він підкреслив, що F-15 будуть доставлені "через роки", і сказав, що продовжує підтримувати право Ізраїлю захищатися від загроз з боку Ірану та Хезболли.

Довідка

Сплата за зазначене озброєння відбувається протягом багатьох років та значною мірою фінансується за рахунок коштів американських платників податків. Вашингтон надає Ізраїлю щороку допомогу на суму понад 3,3 мільярда доларів.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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