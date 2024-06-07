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Mirage 2000 - сучасні та ефективні літаки, але F-16 для України наразі є пріоритетним типом, - Євлаш

Mirage 2000 - сучасні та ефективні літаки, але F-16 для України наразі є пріоритетним типом, - Євлаш

Київ • УНН

 • 41481 перегляди

Mirage 2000-це сучасний і ефективний літак, але пріоритетним типом для України залишається F-16, який, як очікується, незабаром прибуде з ракетами для ефективного виконання бойових завдань.

Mirage 2000, які Франція збирається поставити Україні, є сучасним та ефективним літаком, однак F-16 для України наразі є пріоритетним типом. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає УНН.

Деталі

Наразі ми не коментуємо заяв іноземних очільників, чекаємо допоки з’являться заяви нашого вищого політичного керівництва Ми використовуємо ті сили та засоби, які в нас є. Однак зараз ми розраховуємо звичайно на F-16, це наш основний літак, який незабаром має прибути в Україну і ми чекаємо і на ракети до нього, оскільки цей літак зараз є основним і зможе ефективно виконувати поставлені бойові задачі

- сказав Євлаш.

Він зазначив, у цілому в майбутньому в Повітряних Силах не виключають постачання інших літаків та систем Україні, щоб ефективно виконувати бойові задачі.

Як і всі сучасні літаки, він (Mirage 2000 - ред.) може виконувати ефективно поставлені бойові завдання відповідно до різних типів. Це можуть бути і повітряні, і наземні удари. Цей літак є досить сучасним, однак F-16 залишається пріоритетним типом літаків

- додав Євлаш.

Нагадаємо

Франція збирається постачати в Україну літаки Mirage 2000-5 і запропонує навчити пілотів. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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