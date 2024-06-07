Mirage 2000 - сучасні та ефективні літаки, але F-16 для України наразі є пріоритетним типом, - Євлаш

Mirage 2000, які Франція збирається поставити Україні, є сучасним та ефективним літаком, однак F-16 для України наразі є пріоритетним типом. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає УНН.

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Наразі ми не коментуємо заяв іноземних очільників, чекаємо допоки з’являться заяви нашого вищого політичного керівництва Ми використовуємо ті сили та засоби, які в нас є. Однак зараз ми розраховуємо звичайно на F-16, це наш основний літак, який незабаром має прибути в Україну і ми чекаємо і на ракети до нього, оскільки цей літак зараз є основним і зможе ефективно виконувати поставлені бойові задачі

Він зазначив, у цілому в майбутньому в Повітряних Силах не виключають постачання інших літаків та систем Україні, щоб ефективно виконувати бойові задачі.

Як і всі сучасні літаки, він (Mirage 2000 - ред.) може виконувати ефективно поставлені бойові завдання відповідно до різних типів. Це можуть бути і повітряні, і наземні удари. Цей літак є досить сучасним, однак F-16 залишається пріоритетним типом літаків