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Франція поставить Україні літаки Mirage 2000 - Макрон

Франція поставить Україні літаки Mirage 2000 - Макрон

Київ • УНН

 • 68645 перегляди

Франція поставить Україні бойові літаки Mirage 2000-5 і запропонує навчати українських пілотів.

Франція збирається постачати в Україну літаки Mirage 2000-5 і запропонує навчити пілотів. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН із посиланням на Le Figaro.

"Франція допомагає українцям протистояти, але ми не хочемо ескалації. Якщо говорити дуже конкретно, то завтра під час моєї зустрічі з Зеленським ми збираємося розпочати нову співпрацю, і ми надамо Mirage 2000-5s і запропонуємо навчити пілотів", – оголосив Еммануель Макрон, наразі не уточнюючи кількість.

Макрон візьме участь у Саміті миру у Швейцарії05.06.24, 20:37 • 42596 переглядiв

Нагадаємо

Президент Франції Емануель Макрон прагне створити коаліцію з європейських держав для відрядження в Україну військових інструкторів. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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