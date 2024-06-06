Франція поставить Україні літаки Mirage 2000 - Макрон
Київ • УНН
Франція поставить Україні бойові літаки Mirage 2000-5 і запропонує навчати українських пілотів.
Франція збирається постачати в Україну літаки Mirage 2000-5 і запропонує навчити пілотів. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН із посиланням на Le Figaro.
"Франція допомагає українцям протистояти, але ми не хочемо ескалації. Якщо говорити дуже конкретно, то завтра під час моєї зустрічі з Зеленським ми збираємося розпочати нову співпрацю, і ми надамо Mirage 2000-5s і запропонуємо навчити пілотів", – оголосив Еммануель Макрон, наразі не уточнюючи кількість.
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