Mirage 2000-современные и эффективные самолеты, но F - 16 для Украины сейчас является приоритетным типом, - Евлаш
Киев • УНН
Mirage 2000-это современный и эффективный самолет, но приоритетным типом для Украины остается F-16, который, как ожидается, вскоре прибудет с ракетами для эффективного выполнения боевых задач.
Mirage 2000, которые Франция собирается поставить Украине, является современным и эффективным самолетом, однако F-16 для Украины сейчас является приоритетным типом. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.
детали
Сейчас мы не комментируем заявлений иностранных руководителей, ждем пока появятся заявления нашего высшего политического руководства мы используем те силы и средства, которые у нас есть. однако сейчас мы рассчитываем конечно на F-16, это наш основной самолет, который вскоре должен прибыть в Украину и мы ждем и ракеты к нему, поскольку этот самолет сейчас является основным и сможет эффективно выполнять поставленные боевые задачи
Он отметил, в целом в будущем в воздушных Силах не исключают поставки других самолетов и систем Украине, чтобы эффективно выполнять боевые задачи.
Как и все современные самолеты, он (Mirage 2000 - ред.) может выполнять эффективно поставленные боевые задачи в соответствии с различными типами. Это могут быть и воздушные, и наземные удары. Этот самолет довольно современный, однако F-16 остается приоритетным типом самолетов
Напомним
Франция собирается поставлять в Украину самолеты Mirage 2000-5 и предложит обучить пилотов.
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