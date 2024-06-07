Mirage 2000-современные и эффективные самолеты, но F - 16 для Украины сейчас является приоритетным типом, - Евлаш

Mirage 2000, которые Франция собирается поставить Украине, является современным и эффективным самолетом, однако F-16 для Украины сейчас является приоритетным типом. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

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Сейчас мы не комментируем заявлений иностранных руководителей, ждем пока появятся заявления нашего высшего политического руководства мы используем те силы и средства, которые у нас есть. однако сейчас мы рассчитываем конечно на F-16, это наш основной самолет, который вскоре должен прибыть в Украину и мы ждем и ракеты к нему, поскольку этот самолет сейчас является основным и сможет эффективно выполнять поставленные боевые задачи - сказал Евлаш.

Он отметил, в целом в будущем в воздушных Силах не исключают поставки других самолетов и систем Украине, чтобы эффективно выполнять боевые задачи.

Как и все современные самолеты, он (Mirage 2000 - ред.) может выполнять эффективно поставленные боевые задачи в соответствии с различными типами. Это могут быть и воздушные, и наземные удары. Этот самолет довольно современный, однако F-16 остается приоритетным типом самолетов - добавил Евлаш.

Напомним

Франция собирается поставлять в Украину самолеты Mirage 2000-5 и предложит обучить пилотов.