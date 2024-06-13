Ізраїль продовжує наступ на Рафах, тоді як дипломатичні зусилля поки що дають збій
Київ • УНН
Ізраїль продовжує наступ на Рафах, просуваючись із танками вглиб міста на тлі невдалих дипломатичних спроб домогтися припинення вогню.
У четвер ізраїльська армія завдала удару по місту Рафах, а танки ЦАХАЛ просунулися глибше в західний район міста в секторі Газа, - бої з ХАМАС тривають, незважаючи на спробу глави американської дипломатії Ентоні Блінкена домогтися припинення вогню. Пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ізраїль просунувся на захід Рафаха з танками після того, як місто зазнало потужного обстрілу. Повідомляється, що ізраїльські військові просунулися в район Аль-Мавасі поруч із пляжем. Цивільні жителі були змушені покинути свої будинки або намети. Ізраїльські військові заперечують, що атакували зону цивільних поселень. Об'єктами атак стали військові споруди ХАМАС, ракетні установки і шахти тунелів. Метою атак було знищення останніх незайманих бойових підрозділів ХАМАС у прикордонному з Єгиптом місті, стверджують в армії Ізраїлю.
Слід зазначити, що раніше протиборча група вітала нову пропозицію США про припинення вогню. ХАМАС вніс до плану США деякі поправки, підтвердивши свою позицію, що будь-яка угода має забезпечити припинення війни.
Однак Ізраїль назвав реакцію ХАМАС на нову мирну пропозицію США повною відмовою. Але зусилля з досягнення угоди тривають, за словами посередників - Катару та Єгипту, підтримуваних Сполученими Штатами.
Довідка
Хамас спровокував війну, коли бойовики блискавично увірвалися з блокованої Ізраїлем Гази на південь Ізраїлю 7 жовтня минулого року, убивши близько 1200 осіб і захопивши понад 250 заручників в анклаві, згідно з ізраїльськими підрахунками.
Після короткочасного тижневого перемир'я в листопаді спроби домовитися про припинення вогню провалилися, оскільки ХАМАС наполягає на остаточному припиненні війни і повному відході Ізраїлю з Гази.
Звільнення заручників у Газі: з’явились нові подробиці операції09.06.2024, 18:01 • 42648 переглядiв