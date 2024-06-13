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Ізраїль продовжує наступ на Рафах, тоді як дипломатичні зусилля поки що дають збій

Ізраїль продовжує наступ на Рафах, тоді як дипломатичні зусилля поки що дають збій

Київ • УНН

 • 15931 перегляди

Ізраїль продовжує наступ на Рафах, просуваючись із танками вглиб міста на тлі невдалих дипломатичних спроб домогтися припинення вогню.

У четвер ізраїльська армія завдала удару по місту Рафах, а танки ЦАХАЛ просунулися глибше в західний район міста в секторі Газа, - бої з ХАМАС тривають, незважаючи на спробу глави американської дипломатії Ентоні Блінкена домогтися припинення вогню. Пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ізраїль просунувся на захід Рафаха з танками після того, як місто зазнало потужного обстрілу. Повідомляється, що ізраїльські військові просунулися в район Аль-Мавасі поруч із пляжем. Цивільні жителі були змушені покинути свої будинки або намети. Ізраїльські військові заперечують, що атакували зону цивільних поселень. Об'єктами атак стали військові споруди ХАМАС, ракетні установки і шахти тунелів. Метою атак було знищення останніх незайманих бойових підрозділів ХАМАС у прикордонному з Єгиптом місті, стверджують в армії Ізраїлю.

Слід зазначити, що раніше протиборча група вітала нову пропозицію США про припинення вогню. ХАМАС вніс до плану США деякі поправки, підтвердивши свою позицію, що будь-яка угода має забезпечити припинення війни.

Однак Ізраїль назвав реакцію ХАМАС на нову мирну пропозицію США повною відмовою. Але зусилля з досягнення угоди тривають, за словами посередників - Катару та Єгипту, підтримуваних Сполученими Штатами.

Довідка

Хамас спровокував війну, коли бойовики блискавично увірвалися з блокованої Ізраїлем Гази на південь Ізраїлю 7 жовтня минулого року, убивши близько 1200 осіб і захопивши понад 250 заручників в анклаві, згідно з ізраїльськими підрахунками.

Після короткочасного тижневого перемир'я в листопаді спроби домовитися про припинення вогню провалилися, оскільки ХАМАС наполягає на остаточному припиненні війни і повному відході Ізраїлю з Гази.

Звільнення заручників у Газі: з’явились нові подробиці операції09.06.2024, 18:01 • 42648 переглядiв

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