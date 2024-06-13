В четверг израильская армия нанесла удар по городу Рафах, а танки ЦАХАЛ продвинулись глубже в западный район города в секторе Газа, - бои с ХАМАС продолжаются несмотря на попытку главы американской дипломатии Энтони Блинкена добиться прекращения огня. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Израиль продвинулся на запад Рафаха с танками после того, как город подвергся мощному обстрелу. Сообщается, что израильские военные продвинулись в район Аль-Маваси рядом с пляжем. Гражданские жители были вынуждены покинуть свои дома или палатки. Израильские военные отрицают, что атаковали зону гражданских поселений. Объектами атак стали военные сооружения ХАМАС, ракетные установки и шахты тоннелей. Целью атак было уничтожение последних нетронутых боевых подразделений ХАМАС в приграничном с Египтом городе, утверждают в армии Израиля.

Следует отметить, что ранее противоборствующая группа приветствовала новое предложение США о прекращении огня. ХАМАС внес в план США некоторые поправки, подтвердив свою позицию, что любое соглашение должно обеспечить прекращение войны.

Однако Израиль назвал реакцию ХАМАС на новое мирное предложение США полным отказом. Но усилия по достижению соглашения продолжаются, по словам посредников - Катара и Египта, поддерживаемых Соединенными Штатами.

Справка

Хамас спровоцировал войну, когда боевики молниеносно ворвались из блокированной Израилем Газы на юг Израиля 7 октября прошлого года, убив около 1200 человек и захватив более 250 заложников в анклаве, согласно израильским подсчетам.

После кратковременного недельного перемирия в ноябре попытки договориться о прекращении огня провалились, поскольку ХАМАС настаивает на окончательном прекращении войны и полном уходе Израиля из Газы.

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