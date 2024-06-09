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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Освобождение заложников в Газе: появились новые подробности операции

Освобождение заложников в Газе: появились новые подробности операции

Киев  •  УНН

9 июня 2024, 15:01  •  2293 просмотра

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Израильский спецназ спас четырех заложников, удерживаемых ХАМАМОМ в Газе, после рейда, в результате которого, по данным ХАМАСа и медиков, погибли 274 палестинца, в том числе много женщин и детей.

К операции по спасению 4 заложников, удерживаемых ХАМАСом в лагере беженцев в Газе, готовились несколько недель. Впрочем согласована она была всего за несколько минут до начала, пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Израильский спецназ при поддержке военных, разведки и военно-воздушных сил совершил рейд на два здания, в районе Нусейрат, в центре Газы. Они вернули домой четырех заложников - Ноа Аргамани (26 лет); Альмог Меир Ян (22 года); Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (41 год). Во время рейда погиб израильский спецназовец.

Как сказали два представителя израильских оборонных ведомств, за последние три недели было несколько случаев, когда казалось, что операция может быть проведена, но все попытки были отменены, прежде чем израильские силы были готовы начать операцию.

В субботу утром израильские военные чиновники дали окончательное разрешение лишь за несколько минут до начала операции.

Как пишет NYT, израильские военные решили действовать днем, чтобы застать боевиков врасплох.

Освобождение 25-летней израильтянки Ноа Аргамани прошло без трудностей. В другом здании израильские войска вступили в тяжелую перестрелку, прежде чем добрались до остальных трех заложников.

После завершения операции военные доставили заложников на вертолетах в Израиль.

Дополнение

Как пишет Reuters, ХАМАС утверждает, что во время операции израильской армии 8 июня погибли 274 человека. Как рассказали палестинские медики. Среди них много женщин и детей.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
reutersReuters
sektor-hazaСектор Газа
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