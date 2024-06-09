Звільнення заручників у Газі: з’явились нові подробиці операції
Київ • УНН
Ізраїльський спецназ врятував чотирьох заручників, утримуваних ХАМАСОМ в Газі, після рейду, в результаті якого, за даними ХАМАСу і медиків, загинули 274 палестинця, в тому числі багато жінок і дітей.
До операції із порятунку 4 заручників, утримуваних ХАМАСом в таборі біженців в Газі, готувались кілька тижнів. Втім узгоджена вона була всього за кілька хвилин до початку, пише The New York Times із посиланням на джерела, передає УНН.
Ізраїльський спецназ за підтримки військових, розвідки та військово-повітряних сил здійснив рейд на дві будівлі, у районі Нусейрат, у центрі Гази. Вони повернули додому чотирьох заручників — Ноа Аргамані (26 років); Альмог Меїр Ян (22 роки); Андрій Козлов (27 роки) та Шломі Зів (41 рік). Під час рейду загинув ізраїльський спецпризначенець.
Як сказали два представники ізраїльських оборонних відомств, за останні три тижні було кілька випадків, коли здавалося, що операція може бути проведена, але всі спроби були скасовані, перш ніж ізраїльські сили були готові почати операцію.
У суботу вранці ізраїльські військові чиновники дали остаточний дозвіл лише за кілька хвилин до початку операції.
Як пише NYT, ізраїльські військові вирішили діяти вдень, щоб застати бойовиків зненацька.
Звільнення 25-річної ізраїльтянки Ноа Аргамані пройшло без труднощів. В іншій будівлі ізраїльські війська вступили у важку перестрілку, перш ніж дісталися до решти трьох заручників.
Після завершення операції військові доправили заручників на вертольотах до Ізраїлю.
Доповнення
Як пише Reuters, ХАМАС стверджує, що під час операції ізраїльської армії 8 червня загинули 274 людини. Як розповіли палестинські медики. Серед них багато жінок і дітей.