Исламистское движение ХАМАС не согласилось на план, представленный президентом США Джо Байденом, по прекращению огня в войне в Газе, утверждает госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung и ORF, передает УНН.

детали

Государственный секретарь США Энтони Бленкен заявил, что только радикальный исламский КАМАЗ не согласился с представленным президентом США Джо Байденом планом прекращения огня в войне в Газе.

Единственная сторона, которая не сказала "да", — это ХАМАС (..) Единственным аутсайдером на данный момент является ХАМАС - сказал Блинкен сегодня в Каире.

справка

Президент США Джо Байден представил проект трехэтапного соглашения о прекращении боевых действий в Газе. В США утверждают, что Израиль уже согласился.

"Израиль принял предложение Байдена, и они присоединились к его разработке. "Это официальная позиция израильского правительства", - сказал Блинкен в Каире. Однако израильское правительство еще не дало четкого и публичного одобрения плану, отмечает ORF.

Дополнение

Бленкен завтра встретится с соперником Нетаньяху Бенны Гансом, который вчера вышел из военного кабинета Нетаньяху и призвал к новым выборам.

Блинкен также планирует отправиться в Иорданию и Катар позже на этой неделе.

Напомним

УНН сообщал, что госсекретарь США Энтони Бленкен прибывает в Египет, чтобы обсудить предложение США о прекращении огня в Секторе Газа.

Папа Римский Франциск призвал Израиль и ХАМАС срочно договориться о прекращении огня и освобождении заложников.