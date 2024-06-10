ХАМАС не согласился с планом Байдена по прекращению огня в Газе-Блинкен

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
benni-gantsБенни Ганц
iordaniyaJordan
kairКаир
katarКатар
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
dzho-baidenДжо Байден
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа
polshaПольша
Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  80459 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  100079 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  106644 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  105913 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  102115 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  104204 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  101628 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  99413 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  175580 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Новости по теме
ХАМАС не согласился с планом Байдена по прекращению огня в Газе-Блинкен

ХАМАС не согласился с планом Байдена по прекращению огня в Газе-Блинкен

  •  7346 просмотра
Фонд госимущества продал с аукциона предприятие, принадлежащее подсанкционному олигарху из рф Саввиди

Фонд госимущества продал с аукциона предприятие, принадлежащее подсанкционному олигарху из рф Саввиди

  •  9045 просмотра
За неделю ударные дроны на фронте поразили 304 единицы российской техники - Федоров

За неделю ударные дроны на фронте поразили 304 единицы российской техники - Федоров

  •  8060 просмотра
Президент Польши подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины

Президент Польши подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины

  •  9899 просмотра
Яхно о возможном повышении Мойсюка: как-то не очень хорошо пахнет

Яхно о возможном повышении Мойсюка: как-то не очень хорошо пахнет

  •  10083 просмотра
Войска рф 17 раз ударили по Днепропетровщине: ранен 45-летний мужчина

Войска рф 17 раз ударили по Днепропетровщине: ранен 45-летний мужчина

  •  10024 просмотра
Атака рф на Харьков: из-под завалов деблокируют 75-летнего мужчину

Атака рф на Харьков: из-под завалов деблокируют 75-летнего мужчину

  •  9218 просмотра
На родео в Орегоне бык сорвался с цепи, прыгнул на трибуны: несколько человек пострадали

На родео в Орегоне бык сорвался с цепи, прыгнул на трибуны: несколько человек пострадали

  •  8898 просмотра
В Миргороде прогремел взрыв - СМИ

В Миргороде прогремел взрыв - СМИ

  •  10542 просмотра
Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 6, под завалами дома могут быть люди

Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 6, под завалами дома могут быть люди

  •  20642 просмотра

Популярные

В США все больше людей выбирают профтех образование вместо поступления в колледж

В США все больше людей выбирают профтех образование вместо поступления в колледж

  •  114112 просмотра
Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб

Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб

  •  127639 просмотра
В Киеве из-за ДТП затруднено движение возле метро "Берестейская"

В Киеве из-за ДТП затруднено движение возле метро "Берестейская"

  •  122761 просмотра
Блинкен в Египте проведет переговоры по предложению США о прекращении огня в Газе

Блинкен в Египте проведет переговоры по предложению США о прекращении огня в Газе

  •  113496 просмотра
Самые жестокие бои происходят на Покровском направлении-Волошин

Самые жестокие бои происходят на Покровском направлении-Волошин

  •  103044 просмотра

Публикации

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

  •  93424 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  243099 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  245845 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  248335 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  246348 просмотра

ХАМАС не согласился с планом Байдена по прекращению огня в Газе-Блинкен

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, КАМАЗ не согласился с планом президента США Джо Байдена по прекращению огня в Газе, в то время как Израиль принял это предложение.

Новости Мира •   •  7346 просмотра
ХАМАС не согласился с планом Байдена по прекращению огня в Газе-Блинкен

Фонд госимущества продал с аукциона предприятие, принадлежащее подсанкционному олигарху из рф Саввиди

Фонд государственного имущества продал на аукционе 100% акций предприятия ЧАО "Пентопак", принадлежащего подсанкционному российскому олигарху.

Экономика •   •  9045 просмотра
Фонд госимущества продал с аукциона предприятие, принадлежащее подсанкционному олигарху из рф Саввиди

За неделю ударные дроны на фронте поразили 304 единицы российской техники - Федоров

В течение недели ударные беспилотники на фронте уничтожили 304 единицы российской техники, в том числе 43 танка, 90 орудий, 133 грузовика, 338 опорных пунктов.

Война •   •  8060 просмотра
За неделю ударные дроны на фронте поразили 304 единицы российской техники - Федоров

Президент Польши подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины

Польша продлевает срок легального пребывания и оказания помощи украинским беженцам до 30 сентября 2025 года в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом в Украине.

политика •   •  9899 просмотра
Президент Польши подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины

Яхно о возможном повышении Мойсюка: как-то не очень хорошо пахнет

Блогер Елена Яхно опубликовала фото, на которой бывший командующий Сил ТРО Игорь Танцюра празднует свой день рождения в 2018 году с бизнесменом Игорем Гринкевичем, которого подозревают в мошенничестве с многомиллиардными контрактами на поставку одежды и продовольствия для Вооруженных сил Украины.

Война •   •  10083 просмотра
Яхно о возможном повышении Мойсюка: как-то не очень хорошо пахнет

Войска рф 17 раз ударили по Днепропетровщине: ранен 45-летний мужчина

10 июня российские оккупационные войска нанесли 17 ударов по Днепропетровской области, запустив 13 беспилотников-камикадзе и нанеся артиллерийские удары, повредив здания, инфраструктуру и ранив 45-летнего мужчину.

Общество •   •  10024 просмотра
Войска рф 17 раз ударили по Днепропетровщине: ранен 45-летний мужчина

Атака рф на Харьков: из-под завалов деблокируют 75-летнего мужчину

75-летнего мужчину пытаются деблокировать из-под обломков дома в Харькове после нападения россии.

Война •   •  9218 просмотра
Атака рф на Харьков: из-под завалов деблокируют 75-летнего мужчину

На родео в Орегоне бык сорвался с цепи, прыгнул на трибуны: несколько человек пострадали

На родео в Орегоне бык сорвался с цепи и прыгнул на трибуны, ранив нескольких человек, прежде чем его поймали.

Новости Мира •   •  8898 просмотра
На родео в Орегоне бык сорвался с цепи, прыгнул на трибуны: несколько человек пострадали

В Миргороде прогремел взрыв - СМИ

В Миргороде Полтавской области был слышен взрыв во время воздушной тревоги.

Война •   •  10542 просмотра
В Миргороде прогремел взрыв - СМИ

Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 6, под завалами дома могут быть люди

Шесть человек получили ранения, а жилые здания, гаражи и автомобили были повреждены в результате вражеских ударов по Харькову, возможно, люди оказались в ловушке под обломками частного дома.

Война •   •  20642 просмотра
Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 6, под завалами дома могут быть люди