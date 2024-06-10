Папа Римський закликав Ізраїль і ХАМАС терміново домовитися про припинення вогню
Київ • УНН
Папа Римський Франциск закликав Ізраїль і ХАМАС терміново домовитися про припинення вогню і звільнити заручників, а також забезпечити доставку гуманітарної допомоги в Газу.
Папа Римський Франциск закликав Ізраїль і ХАМАС негайно прийняти пропозиції про припинення вогню і звільнення заручників. Про це УНН повідомляє із посиланням на Euronews.
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Франциск попросив терміново доставити гуманітарну допомогу палестинцям у Газі, подякувавши Йорданії, яка проведе конференцію з гуманітарної допомоги наступного тижня.
Понтифік висловив сподівання, що обидві сторони приймуть пропозицію про припинення вогню, хоча й визнав, що переговори йдуть нелегко.
Доповнення
Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок,10 червня, прибуває до Єгипту. Там він, як очікується, зустрінеться з президентом Абделем Фаттахом Ас-Сісі, щоб оговорити пропозицію США про припинення вогню в секторі Газа.