Папа Римский призвал Израиль и ХАМАС срочно договориться о прекращении огня

Папа Римский Франциск призвал Израиль и ХАМАС немедленно принять предложения о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Euronews.

Детали

Франциск попросил срочно доставить гуманитарную помощь палестинцам в Газе, поблагодарив Иорданию, которая проведет конференцию по гуманитарной помощи на следующей неделе.

Понтифик выразил надежду, что обе стороны примут предложение о прекращении огня, хотя и признал, что переговоры идут нелегко.

Дополнение

Государственный секретарь США Энтони Блинкин в понедельник,10 июня, прибывает в Египет. Там он, как ожидается, встретится с президентом Абделем Фаттаха Ас-Сиси, чтобы обсудить предложение США о прекращении огня в секторе Газа.