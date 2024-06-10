Блінкен в Єгипті проведе переговори щодо пропозиції США про припинення вогню в Газі
Київ • УНН
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибуває до Єгипту, щоб обговорити пропозицію США про припинення вогню в секторі Гази.
Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок,10 червня, прибуває до Єгипту. Там він, як очікується, зустрінеться з президентом Абделем Фаттахом Ас-Сісі, щоб оговорити пропозицію США про припинення вогню в секторі Газа. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, спочатку Блінкен зустрінеться з високопоставленими чиновниками в Єгипті, якій разом посадовцями Катару допомагають посередництвом між Ізраїлем і ХАМАС. Потім Блінкен вирушить до Ізраїлю, де, як очікується, зустрінеться з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.
Цей візит стане восьмою поїздкою Блінкена на Близький Схід з моменту початку війни в Газі.
Поїздка, що є частиною триваючої "човникової дипломатії" головного посланника адміністрації Байдена, відбудеться після того, як Ізраїль звільнив чотирьох заручників, яких утримували протягом приблизно восьми місяців, під час великомасштабної операції Ізраїлю.
Звільнення заручників у Газі: з’явились нові подробиці операції09.06.24, 18:01 • 42648 переглядiв
Доповнення
У США заявили, що нова пропозиція про припинення вогню в Газі є "вирішальною". Вона передбачає три етапи. Перший етап передбачає тимчасове припинення бойових дій та звільнення деяких ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув'язнених. Другий етап - остаточне припинення бойових дій і звільнення всіх заручників, які залишилися, включно з полоненими солдатами, і виведення ізраїльських військ із прибережного анклаву.
На третьому етапі почнеться відновлення Гази, значна частина якої перетворилася на руїни внаслідок ізраїльських авіаударів, обстрілів та інших військових операцій.