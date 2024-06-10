Блинкен в Египте проведет переговоры по предложению США о прекращении огня в Газе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник,10 июня, прибывает в Египет. Там он, как ожидается, встретится с президентом Абделем Фаттахом Ас-Сиси, чтобы обсудить предложение США о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, сначала Блинкен встретится с высокопоставленными чиновниками в Египте, которые вместе должностными лицами Катара помогают посредничеством между Израилем и ХАМАС. Затем Блинкен отправится в Израиль, где, как ожидается, встретится с премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

Этот визит станет восьмой поездкой Блинкена на Ближний Восток с момента начала войны в Газе.

Поездка, являющаяся частью продолжающейся "челночной дипломатии" главного посланника администрации Байдена, состоится после того, как Израиль освободил четырех заложников, которых удерживали в течение примерно восьми месяцев, во время крупномасштабной операции Израиля.

Освобождение заложников в Газе: появились новые подробности операции

Дополнение

В США заявили, что новое предложение о прекращении огня в Газе является "решающим". Оно включает три этапа. Первый этап предусматривает временное прекращение боевых действий и освобождение некоторых израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Второй этап-окончательное прекращение боевых действий и освобождение всех оставшихся заложников, включая пленных солдат, и вывод израильских войск из прибрежного анклава.

На третьем этапе начнется восстановление Газы, значительная часть которой превратилась в руины в результате израильских авиаударов, обстрелов и других военных операций.