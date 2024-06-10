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ХАМАС не погодився з планом Байдена щодо припинення вогню в Газі – Блінкен

ХАМАС не погодився з планом Байдена щодо припинення вогню в Газі – Блінкен

Київ • УНН

 • 24605 перегляди

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, ХАМАС не погодився з планом президента США Джо Байдена щодо припинення вогню в Газі, в той час як Ізраїль прийняв цю пропозицію.

Ісламістський рух ХАМАС не погодився на план, представлений президентом США Джо Байденом, щодо припинення вогню у війні в Газі, стверджує держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це пише Neue Zürcher Zeitung та ORF, передає УНН.

Деталі

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що лише радикальний ісламський ХАМАС не погодився з представленим президентом США Джо Байденом планом припинення вогню у війні в Газі.

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Єдина сторона, яка не сказала "так", — це ХАМАС (..) Єдиним аутсайдером на даний момент є ХАМАС

- сказав Блінкен сьогодні в Каїрі.

Довідка

Президент США Джо Байден представив проект триетапної угоди про припинення бойових дій у Газі. У США стверджують, що Ізраїль уже погодився.

"Ізраїль прийняв пропозицію Байдена, і вони долучилися до її розробки. "Це офіційна позиція ізраїльського уряду", — сказав Блінкен у Каїрі. Однак ізраїльський уряд ще не дав чіткого та публічного схвалення плану, зазначає ORF.

Доповнення

Блінкен завтра зустрінеться з суперником Нетаньяху Бенні Ганцом, який учора вийшов із військового кабінету Нетаньяху та закликав до нових виборів.

Блінкен також планує вирушити до Йорданії та Катару пізніше цього тижня.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що держсекретар США Ентоні Блінкен прибуває до Єгипту, щоб обговорити пропозицію США про припинення вогню в секторі Гази.

Папа Римський Франциск закликав Ізраїль і ХАМАС терміново домовитися про припинення вогню і звільнення заручників

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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