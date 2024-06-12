Лидер ХАМАС Иззата ар-Ришка выступить с кратким заявлением о том, что формирование открыто "к соглашению". Чуть ранее реакция ХАМАС интерпретировалось в СМИ по-другому, - якобы палестинское движение отвергло план США по урегулированию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters, Axios и TV5 Monde.

Детали

Первоначальная реакцию "ХАМАС" на план прекращения огня в секторе Газа, продвигаемый на этой неделе на Ближнем Востоке госсекретарем США Энтони Блинкеном вызвал в среду различные интерпретации: израильские СМИ и американский сайт Axios подтвердили, что палестинское отвергло план. Тем не менее в среду, 12 мая, лидер ХАМАС Иззата ар-Ришка выступил с кратким заявлением, в котором подтвердил, что ответ был "ответственным, серьезным и позитивным" и что он "открыл путь к соглашению".

Утверждения израильских СМИ относительно ответа Хамаса демонстрируют попытки оградить Израиль от обязательств по соглашению - написал он по-арабски.

Другой представитель ХАМАС, пожелавший остаться неизвестным, сообщил агентству Reuters ответ подтвердил позицию боевого палестинского движения о том, что прекращение огня должно привести к окончательному прекращению боевых действий в секторе Газа, а также - выводу израильских войск, восстановлению палестинского анклава и освобождению палестинских заключенных в секторе Газа.

Саммит мира в Швейцарии: количество участников уменьшилось - СМИ

Дополнение

Блинкен назвал "обнадеживающим знаком" реакцию палестинского исламистского движения.

Однако сообщается, что этот ответ содержит "поправки" к предложению, озвученному Джо Байденом, "включая график постоянного прекращения огня и полного вывода израильских войск из сектора Газа". Об этом сообщил источник, знакомый с ходом обсуждений, уточняет tv5 monde.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты "пересматривают" этот ответ.

Я не собираюсь предоставлять какой-либо контекст или подробности только что полученного ответа, который в настоящее время оценивает наша команда, как и наши друзья в Катаре и Египте - добавил он.

Зеленский о саммите мира: важно не отдать мирную инициативу россии