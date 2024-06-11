Киев • УНН
Зеленский считает сам факт проведения первого инаугурационного мирного саммита в Швейцарии 15-16 июня большим успехом, несмотря на то, что он не принесен в мир, поскольку важно не уступать мирной инициативе россии.
Сам факт проведения саммита мира является большим успехом, несмотря на то, что он не принесет мира немедленно. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной конференции с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, передает УНН.
Важно не отдать мирную инициативу россии, потому что российская инициатива была продемонстрирована в день полномасштабного вторжения. Их видение-оккупация нашего государства
Президент считает успешным сам факт проведения первого инаугурационного саммита мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.
Сам факт проведения такого саммита уже является успехом. Он не будет означать мир и завершение войны - это путь, но мы пройдем его. Мы достигнем мира, а это-первый шаг. Он очень важен. Параллели мы уже знаем – организуются встречи на разных уровнях на территории россии, чтобы построить какую-то еще инициативу. Поэтому наша встреча-это успех
Напомним
Сейчас 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в саммите мира, целью которого является проложить путь к миру в Украине, который Швейцария проведет 15-16 июня.
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