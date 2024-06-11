Сам факт проведения саммита мира является большим успехом, несмотря на то, что он не принесет мира немедленно. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной конференции с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, передает УНН.

Важно не отдать мирную инициативу россии, потому что российская инициатива была продемонстрирована в день полномасштабного вторжения. Их видение-оккупация нашего государства - сказал Зеленский.

Президент считает успешным сам факт проведения первого инаугурационного саммита мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Сам факт проведения такого саммита уже является успехом. Он не будет означать мир и завершение войны - это путь, но мы пройдем его. Мы достигнем мира, а это-первый шаг. Он очень важен. Параллели мы уже знаем – организуются встречи на разных уровнях на территории россии, чтобы построить какую-то еще инициативу. Поэтому наша встреча-это успех - добавил он.

Напомним

Сейчас 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в саммите мира, целью которого является проложить путь к миру в Украине, который Швейцария проведет 15-16 июня.

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