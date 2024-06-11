Фон дер Ляйен о саммите G7: будем обсуждать, как Украина еще скорее может получить пользу от активов рф

На саммите G7 будет обсуждать то, как Украина еще скорее может получить еще большую выгоду и пользу от замороженных российских активов. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024, передает корреспондент УНН.

"На этой неделе на саммите G7 мы будем обсуждать то, как Украина еще скорее может получить еще большую выгоду и пользу от замороженных российских активов", - сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, она отметила, что фонд Ukraine Facility поддерживается планом реформ и инвестиций.

"6 млрд евро уже достигли Украины и сегодня в Берлине мы будем подписывать первое соглашение по 1,5 млрд евро с нашими партнерскими банками для того, чтобы поощрить инвестиции в Украину от частного сектора", - рассказала фон дер Ляйен.

Дополнение

Лидеры G7 соберутся на саммит 13-15 июня в Италии.

Урсула фон дер Ляйен сегодня, 11 июня сообщала, что в июле станут доступными 1,5 млрд евро прибылей от замороженных российских активов для Украины, еще 1,9 млрд евро поступят в этом месяце из фонда Ukraine Facility.