Фон дер Ляєн про саміт G7: будемо обговорювати, як Україна ще скоріше може отримати користь від активів рф
Київ • УНН
На саміті G7 обговорять, як Україна може ще швидше отримати вигоду із заморожених російських активів, про що оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
На саміті G7 буде обговорювати те, як Україна ще скоріше може отримати ще більший зиск та користь від заморожених російських активів. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024, передає кореспондент УНН.
"Цього тижня на саміті G7 ми будемо обговорювати те, як Україна ще скоріше може отримати ще більший зиск та користь від заморожених російських активів", - сказала фон дер Ляєн.
Окрім того, вона зазначила, що фонд Ukraine Facility підтримується планом реформ та інвестицій.
"6 млрд євро вже досягли України і сьогодні в Берліні ми будемо підписувати першу угоду щодо 1,5 млрд євро з нашими партнерськими банками для того, щоб заохотити інвестиції в Україну від приватного сектору", - розповіла фон дер Ляєн.
Доповнення
Лідери G7 зберуться на саміт 13-15 червня в Італії.
Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 11 червня повідомляла, що у липні стануть доступними 1,5 млрд євро прибутків від заморожених російських активів для України, ще 1,9 млрд євро надійдуть цього місяця із фонду Ukraine Facility.