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Для України у липні стануть доступними 1,5 млрд євро від активів рф, ще 1,9 млрд євро надійдуть цього місяця із Ukraine Facility - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 16836 перегляди

У липні стануть доступними 1,5 млрд євро прибутків від заморожених російських активів для України, ще 1,9 млрд євро надійдуть цього місяця із фонду Ukraine Facility.

У липні стануть доступними 1,5 млрд євро прибутків від заморожених російських активів для України, ще 1,9 млрд євро надійдуть цього місяця із фонду Ukraine Facility, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції URC2024 у вівторок, пише УНН.

Ми збираємо фінансову міць, щоб допомогти Україні протистояти та відновлюватися. Прибутки від знерухомлених російських активів обсягом 1,5 млрд євро стане доступним у липні. Ще 1,9 млрд євро надійдуть цього місяця із Ukraine Facility. І ми допомагаємо залучати інвестиції

- вказала голова Єврокомісії у X.

Раніше

Європейська комісія анонсувала першу виплату з надприбутків від заморожених активів рф у липні 2024 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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