Для України у липні стануть доступними 1,5 млрд євро від активів рф, ще 1,9 млрд євро надійдуть цього місяця із Ukraine Facility - фон дер Ляєн
Київ • УНН
У липні стануть доступними 1,5 млрд євро прибутків від заморожених російських активів для України, ще 1,9 млрд євро надійдуть цього місяця із фонду Ukraine Facility.
У липні стануть доступними 1,5 млрд євро прибутків від заморожених російських активів для України, ще 1,9 млрд євро надійдуть цього місяця із фонду Ukraine Facility, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції URC2024 у вівторок, пише УНН.
Ми збираємо фінансову міць, щоб допомогти Україні протистояти та відновлюватися. Прибутки від знерухомлених російських активів обсягом 1,5 млрд євро стане доступним у липні. Ще 1,9 млрд євро надійдуть цього місяця із Ukraine Facility. І ми допомагаємо залучати інвестиції
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