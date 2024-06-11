Для Украины в июле станут доступными 1,5 млрд евро от активов рф, еще 1,9 млрд евро поступят в этом месяце из Ukraine Facility - фон дер Ляйен

В июле станут доступными 1,5 млрд евро прибылей от замороженных российских активов для Украины, еще 1,9 млрд евро поступят в этом месяце из фонда Ukraine Facility, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время конференции URC2024 во вторник, пишет УНН.

Мы собираем финансовую мощь, чтобы помочь Украине противостоять и восстанавливаться. Доходы от обездвиженных российских активов в размере 1,5 млрд евро станут доступными в июле. Еще 1,9 млрд евро поступят в этом месяце с Ukraine Facility. И мы помогаем привлекать инвестиции - указала председатель Еврокомиссии в X.

Ранее

Европейская комиссия анонсировала первую выплату со сверхприбылей от замороженных активов рф в июле 2024 года.