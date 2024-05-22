У липні Україна отримає перші виплати від прибутків заморожених активів РФ
Київ • УНН
Україна отримає перші виплати з прибутку від заморожених російських активів в ЄС починаючи з липня 2024 року, виплати будуть проводитися кожні два роки.
Європейська комісія анонсувала першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу в липні 2024 року, йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії, передає УНН.
Деталі
Віцепрезидентка з цінностей і прозорості Віра Йоурова заявила, що сьогоднішнє рішення знаменує собою "значний крок уперед у нашій незмінній підтримці України".
Рішення набудуть чинності після їх публікації в Офіційному журналі Єврокомісії.
Повідомляється, що ресурси будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами раз на два роки.
Водночас найбільш нагальні потреби України в галузі оборони можуть бути задоволені через Європейський фонд миру (EPF) і, після ухвалення рішення, Європейську програму оборонної промисловості (EDIP).
Доповнення
У 2024 році 90 % буде спрямовано на постачання військового обладнання в рамках заходів допомоги, що фінансуються за лінією ЄФМ, і 10 % - до бюджету ЄС. У рамках частки бюджету ЄС у 2024 році всі асигнування будуть спрямовані на фінансування Фонду для України.
Ці рішення дають змогу визначити пріоритетність потреб, які, ймовірно, змінюватимуться з плином часу. Розподіл буде переглядатися щорічно, перший раз - до 1 січня 2025 року.
ЄС офіційно підтвердив схвалення використання прибутків від заморожених російських активів для України: що передбачається21.05.24, 15:53 • 16549 переглядiв