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У липні Україна отримає перші виплати від прибутків заморожених активів РФ

У липні Україна отримає перші виплати від прибутків заморожених активів РФ

Київ • УНН

 • 21564 перегляди

Україна отримає перші виплати з прибутку від заморожених російських активів в ЄС починаючи з липня 2024 року, виплати будуть проводитися кожні два роки.

Європейська комісія анонсувала першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу в липні 2024 року, йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії, передає УНН.

Деталі

Віцепрезидентка з цінностей і прозорості Віра Йоурова заявила, що сьогоднішнє рішення знаменує собою "значний крок уперед у нашій незмінній підтримці України".

Рішення набудуть чинності після їх публікації в Офіційному журналі Єврокомісії.

Повідомляється, що ресурси будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами раз на два роки.

Водночас найбільш нагальні потреби України в галузі оборони можуть бути задоволені через Європейський фонд миру (EPF) і, після ухвалення рішення, Європейську програму оборонної промисловості (EDIP).

Доповнення

У 2024 році 90 % буде спрямовано на постачання військового обладнання в рамках заходів допомоги, що фінансуються за лінією ЄФМ, і 10 % - до бюджету ЄС. У рамках частки бюджету ЄС у 2024 році всі асигнування будуть спрямовані на фінансування Фонду для України.

Ці рішення дають змогу визначити пріоритетність потреб, які, ймовірно, змінюватимуться з плином часу. Розподіл буде переглядатися щорічно, перший раз - до 1 січня 2025 року.

ЄС офіційно підтвердив схвалення використання прибутків від заморожених російських активів для України: що передбачається21.05.24, 15:53 • 16549 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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