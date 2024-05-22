В июле Украина получит первые выплаты от прибылей замороженных активов РФ

Европейская комиссия анонсировала первую выплату со сверхприбылей от пользования замороженными активами России на территории Евросоюза в июле 2024 года, говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, передает УНН.

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Вице президента по ценностям и прозрачности Вера Йоурова заявила, что сегодняшнее решение знаменует собой "значительный шаг вперед в нашей неизменной поддержке Украины".

Решения вступят в силу после их публикации в Официальном журнале Еврокомиссии.

Сообщается, что ресурсы будут доступны для поддержки Украины, начиная с июля 2024 года, с выплатами раз в два года.

В то же время наиболее насущные потребности Украины в области обороны могут быть удовлетворены через Европейский фонд мира (EPF) и, после принятия решения, европейскую программу оборонной промышленности (EDIP).

Дополнение

В 2024 году 90% будет направлено на поставку военного оборудования в рамках мер помощи, финансируемых по линии ЕФМ, и 10 % - в бюджет ЕС. В рамках доли бюджета ЕС в 2024 году все ассигнования будут направлены на финансирование Фонда для Украины.

Эти решения позволяют расставить приоритеты в потребностях, которые, вероятно, будут меняться с течением времени. Распределение будет пересматриваться ежегодно, первый раз-до 1 января 2025 года.

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