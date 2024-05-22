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В июле Украина получит первые выплаты от прибылей замороженных активов РФ
Украина получит первые выплаты из прибыли от замороженных российских активов в ЕС начиная с июля 2024 года, выплаты будут производиться каждые два года.
Украинцам следует готовиться к отключениям электроэнергии зимой из-за увеличения потребления электроэнергии
Украинцам следует готовиться к графикам отключения электроэнергии не только летом, но и зимой из-за увеличения потребления электроэнергии в холодное время года, предупредил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
В Кабмине поручили разработать новые графики отключений света для потребителей
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект постановления правительства о справедливых графиках отключения электроэнергии потребителей, включая перечень критически важных объектов для первоочередного электроснабжения и распределения мощности, оставшейся между другими потребителями.
Американские законодатели призывают Пентагон разрешить Украине наносить удар по России западным оружием
Двухпартийная группа конгрессменов США призвала главу Пентагона разрешить украинским Вооруженным силам использовать западное оружие для нанесения ударов по целям в России, призвав изменить политику администрации Байдена, ограничивающую подобные операции.
На фронте за сутки произошло 94 боевых столкновения – Генштаб
Украинские военнослужащие стойко защищают свою родную землю, решительно отбив 94 атаки противника и контратакуя на отдельных участках, улучшая свои тактические позиции, несмотря на превосходство российских оккупантов в живой силе и технике.
Оккупанты обстреляли 11 общин Сумщины
Российские войска обстреляли 11 населенных пунктов в Сумской области Украины, осуществив 34 обстрела, в ходе которых был зафиксирован 201 взрыв, включая ракетные удары, артиллерийские, минометные обстрелы и атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения.
В Киеве стартовал сезон работы мото-и велопатрулов полиции
Более 200 сотрудников милиции на мотоциклах и велосипедах приступили к патрулированию улиц Киева для обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей, парках и центрах города, куда трудно добраться на автомобиле.
Появилось спутниковое фото последствий удара по академии МВД в пригороде Луганска
На снимке, сделанном со спутника, виден огонь и дым на месте удара по бывшей полицейской академии в оккупированном Россией Луганске.
Почти все - произведения известных украинских художников: более 100 картин из коллекции медведчука имеют культурную ценность
112 картин, принадлежащих предателю виктору медведчуку, признаны имеющими историческую и культурную ценность и будут переданы на сохранение в Национальный музей Украины.
Венецианская комиссия забраковала грузинский закон об иноагентах: как отреагировала правящая партия Грузии
Венецианская комиссия призвала Грузию отменить закон об иностранных агентах, критикуя его как препятствие свободе собраний, выражения мнений, конфиденциальности и участия общественности, что приводит к стигматизации и уничтожению НПО и средств массовой информации, получающих иностранное финансирование, что в конечном итоге наносит ущерб открытым дебатам, плюрализму и демократии.