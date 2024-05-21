ЕС официально подтвердил одобрение использования прибылей от замороженных российских активов для Украины: что предполагается

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  41388 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  42816 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  81325 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  93492 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102295 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  177673 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131185 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198634 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183034 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191524 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Существует реальная угроза протекания тоннеля метро на Почтовой площади, или оползня Владимирской горки - Витренко

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Ситуация на Харьковщине сейчас контролируемая, неделю назад было сложнее - Зеленский

Ситуация на Харьковщине сейчас контролируемая, неделю назад было сложнее - Зеленский

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Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии

Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии

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НАПК проверило более 500 должностных лиц ТЦК: агентство выявило лишь 8 нарушителей

НАПК проверило более 500 должностных лиц ТЦК: агентство выявило лишь 8 нарушителей

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Хотя россия открыла новую ось в Харьковской области, она продолжает интенсивное наступление на Донбассе - британская разведка

Хотя россия открыла новую ось в Харьковской области, она продолжает интенсивное наступление на Донбассе - британская разведка

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Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа - ОВА

Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа - ОВА

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Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16

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В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
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Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
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Публикации

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  177673 просмотра
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Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  166531 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  361559 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  347453 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  400318 просмотра

ЕС официально подтвердил одобрение использования прибылей от замороженных российских активов для Украины: что предполагается

Совет Европейского Союза одобрил использование чистой сверхприбыли от обездвиженных российских активов для поддержки самообороны и восстановления Украины, при этом 90% будет направлено в Европейский фонд мира на военную помощь, а 10% - на программы ЕС по развитию оборонной промышленности и восстановлению Украины.

Экономика •   •  5010 просмотра
ЕС официально подтвердил одобрение использования прибылей от замороженных российских активов для Украины: что предполагается

Существует реальная угроза протекания тоннеля метро на Почтовой площади, или оползня Владимирской горки - Витренко

Существует реальная угроза протечки в тоннеле метро на Почтовой площади или смещения Владимирской горки в Киеве из-за повышения уровня грунтовых вод и нестабильного состояния подземного котлована, содержащего исторические артефакты.

Общество •   •  5454 просмотра
Существует реальная угроза протекания тоннеля метро на Почтовой площади, или оползня Владимирской горки - Витренко

Ситуация на Харьковщине сейчас контролируемая, неделю назад было сложнее - Зеленский

Президент рассказал о событиях на Харьковском направлении. По его словам украинским защитникам удается контролировать ситуацию и прогнозировать намерения врага.

Война •   •  4992 просмотра
Ситуация на Харьковщине сейчас контролируемая, неделю назад было сложнее - Зеленский

Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии

Около 3 миллиардов евро из арестованных российских активов должны стать доступными для Украины до июля, по словам министра иностранных дел Бельгии.

Война •   •  12464 просмотра
Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии

НАПК проверило более 500 должностных лиц ТЦК: агентство выявило лишь 8 нарушителей

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило коррупционные правонарушения у 8 из 541 должностных лиц Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которых оно проверило до сих пор.

Криминал и ЧП •   •  8912 просмотра
НАПК проверило более 500 должностных лиц ТЦК: агентство выявило лишь 8 нарушителей

Хотя россия открыла новую ось в Харьковской области, она продолжает интенсивное наступление на Донбассе - британская разведка

Хотя россия открыла новую ось наступления в Харьковской области, она продолжает интенсивные атаки на Донбассе, концентрируя усилия к северо-западу от Авдеевки, чтобы разделить украинские силы, сообщает британская разведка.

Война •   •  11185 просмотра
Хотя россия открыла новую ось в Харьковской области, она продолжает интенсивное наступление на Донбассе - британская разведка

Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа - ОВА

Российский ракетный удар был направлен на производственную инфраструктуру в Конотопе, Сумская область; последствия оцениваются аварийными службами.

Война •   •  12229 просмотра
Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа - ОВА

Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16

10 украинских военнослужащих прошли в Нидерландах обучение по обслуживанию истребителей F-16.

Война •   •  14129 просмотра
Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Факты массового браконьерства на территории парка "Тузловские лиманы" выявлены в начале мая этого года. Рейд проводила рабочая группа, в состав которой вошли экологи и представители правоохранительных органов.

Общество •   •  41388 просмотра
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Большинство перевозок не осуществляются из-за опасений, что водителей грузовиков могут задержать или мобилизовать на пунктах пропуска и границах в соответствии с новым законом о мобилизации, что заставляет компании временно приостановить работу в ожидании реакции правительства.

Общество •   •  42816 просмотра
Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства