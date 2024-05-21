В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
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В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
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Существует реальная угроза протекания тоннеля метро на Почтовой площади, или оползня Владимирской горки - Витренко
Ситуация на Харьковщине сейчас контролируемая, неделю назад было сложнее - Зеленский
Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии
НАПК проверило более 500 должностных лиц ТЦК: агентство выявило лишь 8 нарушителей
Хотя россия открыла новую ось в Харьковской области, она продолжает интенсивное наступление на Донбассе - британская разведка
Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа - ОВА
Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерствоЭксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительстваЭксклюзив
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ЕС официально подтвердил одобрение использования прибылей от замороженных российских активов для Украины: что предполагается
Совет Европейского Союза одобрил использование чистой сверхприбыли от обездвиженных российских активов для поддержки самообороны и восстановления Украины, при этом 90% будет направлено в Европейский фонд мира на военную помощь, а 10% - на программы ЕС по развитию оборонной промышленности и восстановлению Украины.
Существует реальная угроза протекания тоннеля метро на Почтовой площади, или оползня Владимирской горки - Витренко
Существует реальная угроза протечки в тоннеле метро на Почтовой площади или смещения Владимирской горки в Киеве из-за повышения уровня грунтовых вод и нестабильного состояния подземного котлована, содержащего исторические артефакты.
Ситуация на Харьковщине сейчас контролируемая, неделю назад было сложнее - Зеленский
Президент рассказал о событиях на Харьковском направлении. По его словам украинским защитникам удается контролировать ситуацию и прогнозировать намерения врага.
Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии
Около 3 миллиардов евро из арестованных российских активов должны стать доступными для Украины до июля, по словам министра иностранных дел Бельгии.
НАПК проверило более 500 должностных лиц ТЦК: агентство выявило лишь 8 нарушителей
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило коррупционные правонарушения у 8 из 541 должностных лиц Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которых оно проверило до сих пор.
Хотя россия открыла новую ось в Харьковской области, она продолжает интенсивное наступление на Донбассе - британская разведка
Хотя россия открыла новую ось наступления в Харьковской области, она продолжает интенсивные атаки на Донбассе, концентрируя усилия к северо-западу от Авдеевки, чтобы разделить украинские силы, сообщает британская разведка.
Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа - ОВА
Российский ракетный удар был направлен на производственную инфраструктуру в Конотопе, Сумская область; последствия оцениваются аварийными службами.
Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16
10 украинских военнослужащих прошли в Нидерландах обучение по обслуживанию истребителей F-16.
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Факты массового браконьерства на территории парка "Тузловские лиманы" выявлены в начале мая этого года. Рейд проводила рабочая группа, в состав которой вошли экологи и представители правоохранительных органов.
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
Большинство перевозок не осуществляются из-за опасений, что водителей грузовиков могут задержать или мобилизовать на пунктах пропуска и границах в соответствии с новым законом о мобилизации, что заставляет компании временно приостановить работу в ожидании реакции правительства.