ЕС официально подтвердил одобрение использования прибылей от замороженных российских активов для Украины: что предполагается

Совет ЕС сегодня дал "зеленый свет" использованию чистых сверхприбылей от чрезвычайных доходов, полученных от обездвиженных российских активов, для поддержки самообороны и восстановления Украины. О решении и его деталях официально сообщили в евроинституте во вторник, пишет УНН.

Детали

"В свете продолжающейся агрессивной войны россии против Украины Совет ЕС сегодня принял ряд правовых актов, которые гарантируют, что чистая прибыль, полученная от неожиданных и чрезвычайных доходов, получаемых центральными депозитариями ценных бумаг (CSD) в ЕС, в результате имплементации ограничительных мер ЕС, будут использованы для дальнейшей военной поддержки Украины, а также ее оборонно-промышленного потенциала и восстановления", - сообщили в евроинституции.

Это, как указано, означает, что"центральные депозитарии, владеющие российскими суверенными активами и резервами на сумму более 1 миллиона евро, сделают финансовый вклад из своей соответствующей чистой прибыли, накапливающейся с 15 февраля 2024 года".

Как указано, "суммы будут выплачиваться центральными депозитариями ЕС раз в два года и будут использоваться для дальнейшей военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, а также для поддержки потенциала украинской оборонной промышленности и потребностей восстановления в рамках программ ЕС", таким образом:

Европейский фонд мира - 90%

Программы ЕС, которые финансируются из бюджета ЕС - 10%

"Это распределение будет пересматриваться ежегодно, и впервые до 1 января 2025 года", - указали в евроинституте.

Центральными депозитариями ценных бумаг, как отмечается,"будет разрешено временно сохранить долю в размере около 10% финансового взноса для соблюдения уставного капитала и требований по управлению рисками, учитывая влияние войны в Украине на активы, принадлежащие центральным депозитариям ценных бумаг".

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