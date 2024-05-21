ЄС офіційно підтвердив схвалення використання прибутків від заморожених російських активів для України: що передбачається

ukenru
17:57 • 45170 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 64543 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 78064 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 179143 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 136600 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 133647 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 126385 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 119927 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111930 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129910 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 124739 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 91720 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 99243 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 110017 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 77231 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 179093 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 348987 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 420583 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 430700 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 341555 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 64576 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 99265 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 91739 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 89227 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 102152 перегляди
Актуальне
ЄС офіційно підтвердив схвалення використання прибутків від заморожених російських активів для України: що передбачається

ЄС офіційно підтвердив схвалення використання прибутків від заморожених російських активів для України: що передбачається

Київ • УНН

 • 16549 перегляди

Рада Європейського Союзу схвалила використання чистого надприбутку від знерухомлених російських активів для підтримки самооборони і відновлення України, при цьому 90% буде направлено до Європейського фонду миру на військову допомогу, а 10% - на програми ЄС з розвитку оборонної промисловості та відновлення України.

Рада ЄС сьогодні дала "зелене світло" використанню чистих надприбутків від надзвичайних доходів, отриманих від знерухомлених російських активів, для підтримки самооборони та відновлення України. Про рішення та його деталі офіційно повідомили у євроінституції у вівторок, пише УНН.

Деталі

"У світлі агресивної війни росії проти України, що триває, Рада ЄС сьогодні ухвалила низку правових актів, які гарантують, що чистий прибуток, отриманий від несподіваних і надзвичайних доходів, одержуваних центральними депозитаріями цінних паперів (CSD) в ЄС, у результаті імплементації обмежувальних заходів ЄС, будуть використані для подальшої військової підтримки України, а також її оборонно-промислового потенціалу та відновлення", - повідомили у євроінституції.

Це, як вказано, означає, що "центральні депозитарії, які володіють російськими суверенними активами та резервами на суму понад 1 мільйон євро, зроблять фінансовий внесок зі свого відповідного чистого прибутку, що накопичується з 15 лютого 2024 року".

Як вказано, "суми виплачуватимуться центральними депозитаріями ЄС раз на два роки та будуть використовуватись для подальшої військової підтримки України через Європейський фонд миру, а також для підтримки потенціалу української оборонної промисловості та потреб відновлення в межах програм ЄС", таким чином:

  • Європейський фонд миру - 90% 
  • Програми ЄС, які фінансуються з бюджету ЄС - 10%

"Цей розподіл переглядатиметься щорічно, і вперше до 1 січня 2025 року", - вказали у євроінституції.

Центральними депозитаріями цінних паперів, як зазначається, "буде дозволено тимчасово зберегти частку обсягом близько 10% фінансового внеску для дотримання статутного капіталу та вимог щодо управління ризиками, враховуючи вплив війни в Україні на активи, що належать центральним депозитаріям цінних паперів".

Раніше

У МЗС Чехії повідомили, що у ЄС схвалили використання прибутків від заморожених російських активів на користь України

Близько 3 млрд євро від арештованих російських активів мають стати доступні для України до липня - голова МЗС Бельгії21.05.24, 15:09 • 58547 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97