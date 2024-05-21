ЄС офіційно підтвердив схвалення використання прибутків від заморожених російських активів для України: що передбачається
Київ • УНН
Рада Європейського Союзу схвалила використання чистого надприбутку від знерухомлених російських активів для підтримки самооборони і відновлення України, при цьому 90% буде направлено до Європейського фонду миру на військову допомогу, а 10% - на програми ЄС з розвитку оборонної промисловості та відновлення України.
Рада ЄС сьогодні дала "зелене світло" використанню чистих надприбутків від надзвичайних доходів, отриманих від знерухомлених російських активів, для підтримки самооборони та відновлення України. Про рішення та його деталі офіційно повідомили у євроінституції у вівторок, пише УНН.
Деталі
"У світлі агресивної війни росії проти України, що триває, Рада ЄС сьогодні ухвалила низку правових актів, які гарантують, що чистий прибуток, отриманий від несподіваних і надзвичайних доходів, одержуваних центральними депозитаріями цінних паперів (CSD) в ЄС, у результаті імплементації обмежувальних заходів ЄС, будуть використані для подальшої військової підтримки України, а також її оборонно-промислового потенціалу та відновлення", - повідомили у євроінституції.
Це, як вказано, означає, що "центральні депозитарії, які володіють російськими суверенними активами та резервами на суму понад 1 мільйон євро, зроблять фінансовий внесок зі свого відповідного чистого прибутку, що накопичується з 15 лютого 2024 року".
Як вказано, "суми виплачуватимуться центральними депозитаріями ЄС раз на два роки та будуть використовуватись для подальшої військової підтримки України через Європейський фонд миру, а також для підтримки потенціалу української оборонної промисловості та потреб відновлення в межах програм ЄС", таким чином:
- Європейський фонд миру - 90%
- Програми ЄС, які фінансуються з бюджету ЄС - 10%
"Цей розподіл переглядатиметься щорічно, і вперше до 1 січня 2025 року", - вказали у євроінституції.
Центральними депозитаріями цінних паперів, як зазначається, "буде дозволено тимчасово зберегти частку обсягом близько 10% фінансового внеску для дотримання статутного капіталу та вимог щодо управління ризиками, враховуючи вплив війни в Україні на активи, що належать центральним депозитаріям цінних паперів".
Раніше
У МЗС Чехії повідомили, що у ЄС схвалили використання прибутків від заморожених російських активів на користь України
Близько 3 млрд євро від арештованих російських активів мають стати доступні для України до липня - голова МЗС Бельгії21.05.24, 15:09 • 58547 переглядiв