Близько 3 млрд євро від арештованих російських активів мають стати доступні для України до липня - голова МЗС Бельгії
Київ • УНН
Близько 3 мільярдів євро із заарештованих російських активів мають стати доступними для України до липня, за словами міністра закордонних справ Бельгії.
Близько 3 мільярдів євро від арештованих російських активів для Україні мають стати доступні до липня. Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, прибувши на засідання Ради ЄС у вівторок, пише УНН.
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Одним з важливих моментів сьогоднішнього засідання міністрів ЄС, з її слів, "стане рішення, яке дозволить ухвалити документи про вивільнення відсотків, що надходять із знерухомлених коштів, із російських активів".
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Бельгія провела довгий процес роботи, який нарешті увінчався успіхом і, отже, повинен дозволити Україні отримати значне фінансування. Ідеться про приблизно 3 мільярди, які до липня мають бути доступні Україні, яка їх дуже потребує
Також, з її слів, у ЄС збираються "запровадити санкції проти росії саме для боротьби з втручанням, з поширенням фейкових новин та пропаганди, запровадивши санкції проти чотирьох ЗМІ, зокрема Voice of Europe".
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