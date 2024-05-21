Бельгія прихильна організації міжурядової конференції між ЄС та Україною у межах переговорів про вступ до кінця червня
Київ • УНН
Бельгія прихильна тому, щоб організувати міжурядову конференцію для початку переговорів про членство в ЄС з Україною та Молдовою до закінчення свого головування 30 червня.
Бельгія прихильна тому, щоб організувати міжурядову конференцію (IGC), що означало б початок переговорів про членство, ще під час свого головування до кінця червня, - щодо України та Молдови. Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, прибувши на засідання Ради ЄС у вівторок, пише УНН.
Ми... прихильні тому, щоб організувати цю міжурядову конференцію (IGC) під час нашого головування до кінця червня - Молдова та Україна також
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ЗМІ повідомляли, що Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як Угорщина почне головувати в Раді ЄС 1 липня. Повідомлялося, що бельгійські офіційні особи наразі планують провести міжурядову конференцію (IGC) 25 червня.