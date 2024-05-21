Бельгия привержена организации межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении до конца июня

Бельгия привержена тому, чтобы организовать межправительственную конференцию (IGC), что означало бы начало переговоров о членстве, еще во время своего председательства до конца июня, - по Украине и Молдове. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, прибыв на заседание Совета ЕС во вторник, пишет УНН.

Мы... привержены тому, чтобы организовать эту межправительственную конференцию (IGC) во время нашего председательства до конца июня - Молдова и Украина также - сказала Лябиб.

Ранее

СМИ сообщали, что Украина и ее сторонники в ЕС призывают к проведению межправительственной конференции между Брюсселем и Киевом до того, как Венгрия начнет председательствовать в Совете ЕС 1 июля. Сообщалось, что бельгийские официальные лица в настоящее время планируют провести межправительственную конференцию (IGC) 25 июня.