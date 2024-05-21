Україна та ЄС прагнуть розпочати переговори про членство в червні, до головування Угорщини - Politico

ukenru
17:57 • 11236 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 19493 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 53227 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 149307 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 122420 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 125483 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 120921 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 118656 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111077 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129695 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.7 м/с
56 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 110394 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 65106 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 71953 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 91830 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 52729 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 149305 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 326407 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 408974 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 420039 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 331716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 19200 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 71953 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 65106 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 83884 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 98447 перегляди
Актуальне
Україна та ЄС прагнуть розпочати переговори про членство в червні, до головування Угорщини - Politico

Україна та ЄС прагнуть розпочати переговори про членство в червні, до головування Угорщини - Politico

Київ • УНН

 • 21823 перегляди

Брюссельські чиновники прагнуть розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС вже 25 червня, до того, як Угорщина перебере головування в Раді ЄС 1 липня, на тлі інтенсивної дипломатії, спрямованої на те, щоб переконати Будапешт схвалити рамку переговорів.

Офіційні особи Брюсселя наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори щодо вступу України до Європейського Союзу вже наступного місяця, з посиланням на людей, знайомих із цим питанням, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, за лаштунками дипломати ЄС та України "інтенсивно працюють, намагаючись переконати угорський уряд дати свою згоду на початок переговорів щодо вступу України".

"П'ять дипломатів... заявили, що мета полягає в тому, щоб розпочати офіційні переговори вже 25 червня", - повідомляє видання.

За словами дипломатів, "Брюссель і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, щоб вирішити проблеми угорських меншин в Україні".

Один дипломат ЄС припустив, що Угорщина, можливо, захоче зняти питання про переговори про вступ України до того, як у липні вона візьме на себе шестимісячне почергове головування у Раді ЄС. "Було відчуття, що не варто робити цього до виборів [9 червня в Європейський парламент], тому що це могло стати проблемою виборів", - сказав дипломат ЄС, "вловлюючи настрої багатьох чиновників у Брюсселі".

"Зараз ми шукаємо цей слот у червні. Якщо ви угорці, ви віддали б перевагу, щоб це [дискусії навколо членства України] було припинено до головування", - сказав він.

Після того, як лідери ЄС надали Києву політичну підтримку, наступним кроком у процесі вступу є початок офіційних переговорів через міжурядову конференцію з Україною. Це означало б початок переговорів про членство, вказує видання.

Щоб це сталося, країни ЄС мають узгодити так звану рамку переговорів. "27 столиць сперечаються над цим документом після того, як Європейська комісія надіслала його їм у березні. Поки що переговори на технічному рівні проходять добре, сказали двоє дипломатів, і вони очікують, що новий проект буде надіслано послам ЄС найближчими тижнями, щоб вони могли вирішити найгостріші питання", - пише видання.

Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як Угорщина почне головувати в Раді ЄС 1 липня, вказує видання.

Щодо Угорщини, то, зазначає видання, "перш ніж погодитися на переговорну базу, Будапешт хоче отримати більше гарантій щодо покращення правового захисту меншин в Україні". Водночас Угорщина зацікавлена в успішному головуванні в Раді ЄС, зазначили дипломати. Бельгійці, які зараз є головуючими, також "намагаються переконати Угорщину, що це також є їхнім політичним інтересом, особливо тому, що Угорщина може використати один із кількох методів, щоб пізніше заблокувати вступ України, якщо захоче", зазначає видання.

Бельгійські офіційні особи наразі планують провести міжурядову конференцію (IGC) 25 червня, лише за кілька днів до того, як Будапешт перейме головування 1 липня. Але "як завжди, неможливо передбачити, що робитиме Угорщина, доки ми не почуємо самого Орбана", сказав один із дипломатів.

Речник постійного представництва Угорщини при ЄС сказав, що Угорщина зосереджена на рамкці переговорів: "Перший крок - це знайти там консенсус. Передчасно обговорювати дати IGC".

Україна зробила все необхідне для відкриття переговорів про вступ до ЄС – Зеленський17.05.24, 15:50 • 16461 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36