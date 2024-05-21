Україна та ЄС прагнуть розпочати переговори про членство в червні, до головування Угорщини - Politico

Офіційні особи Брюсселя наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори щодо вступу України до Європейського Союзу вже наступного місяця, з посиланням на людей, знайомих із цим питанням, повідомляє Politico, пише УНН.

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Як повідомляється, за лаштунками дипломати ЄС та України "інтенсивно працюють, намагаючись переконати угорський уряд дати свою згоду на початок переговорів щодо вступу України".

"П'ять дипломатів... заявили, що мета полягає в тому, щоб розпочати офіційні переговори вже 25 червня", - повідомляє видання.

За словами дипломатів, "Брюссель і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, щоб вирішити проблеми угорських меншин в Україні".

Один дипломат ЄС припустив, що Угорщина, можливо, захоче зняти питання про переговори про вступ України до того, як у липні вона візьме на себе шестимісячне почергове головування у Раді ЄС. "Було відчуття, що не варто робити цього до виборів [9 червня в Європейський парламент], тому що це могло стати проблемою виборів", - сказав дипломат ЄС, "вловлюючи настрої багатьох чиновників у Брюсселі".

"Зараз ми шукаємо цей слот у червні. Якщо ви угорці, ви віддали б перевагу, щоб це [дискусії навколо членства України] було припинено до головування", - сказав він.

Після того, як лідери ЄС надали Києву політичну підтримку, наступним кроком у процесі вступу є початок офіційних переговорів через міжурядову конференцію з Україною. Це означало б початок переговорів про членство, вказує видання.

Щоб це сталося, країни ЄС мають узгодити так звану рамку переговорів. "27 столиць сперечаються над цим документом після того, як Європейська комісія надіслала його їм у березні. Поки що переговори на технічному рівні проходять добре, сказали двоє дипломатів, і вони очікують, що новий проект буде надіслано послам ЄС найближчими тижнями, щоб вони могли вирішити найгостріші питання", - пише видання.

Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як Угорщина почне головувати в Раді ЄС 1 липня, вказує видання.

Щодо Угорщини, то, зазначає видання, "перш ніж погодитися на переговорну базу, Будапешт хоче отримати більше гарантій щодо покращення правового захисту меншин в Україні". Водночас Угорщина зацікавлена в успішному головуванні в Раді ЄС, зазначили дипломати. Бельгійці, які зараз є головуючими, також "намагаються переконати Угорщину, що це також є їхнім політичним інтересом, особливо тому, що Угорщина може використати один із кількох методів, щоб пізніше заблокувати вступ України, якщо захоче", зазначає видання.

Бельгійські офіційні особи наразі планують провести міжурядову конференцію (IGC) 25 червня, лише за кілька днів до того, як Будапешт перейме головування 1 липня. Але "як завжди, неможливо передбачити, що робитиме Угорщина, доки ми не почуємо самого Орбана", сказав один із дипломатів.

Речник постійного представництва Угорщини при ЄС сказав, що Угорщина зосереджена на рамкці переговорів: "Перший крок - це знайти там консенсус. Передчасно обговорювати дати IGC".

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