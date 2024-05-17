Україна зробила все необхідне для відкриття переговорів про вступ до ЄС – Зеленський

Україна інструментально й операційно зробила все, щоб у червні в ЄС відкрили перемовини. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ перед Глобальним самітом миру у Швейцарії, початком переговорів щодо вступу до ЄС та самітом НАТО, передає УНН з посиланням на ОП.

Зеленський розповів про кроки України до відновлення справедливого миру й про очікування від цих міжнародних подій. Президент зазначив, що Україна зробила все можливе для відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Залишилася тільки політика. Інструментально й операційно ми зробили все, щоб у червні в ЄС відкрили Україні перемовини. Я думаю, що там все вийде. Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Ми активно з ними працювали

Також Зеленський зауважив, що він та вся його команда активно готуються до Глобального саміту миру, який відбудеться 15–16 червня у Швейцарії.

Хочемо отримати енергетичну безпеку, включно з ядерною. Бо я вважаю, що тут усі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму. Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем – без ризику. Це і безпека людей в Одесі, і загалом на Півдні. І ще зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими