Україна зробила все необхідне для відкриття переговорів про вступ до ЄС – Зеленський
Київ • УНН
Україна зробила все необхідне, щоб у червні розпочати переговори з ЄС про вступ до блоку, заявив президент Володимир Зеленський.
Україна інструментально й операційно зробила все, щоб у червні в ЄС відкрили перемовини. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ перед Глобальним самітом миру у Швейцарії, початком переговорів щодо вступу до ЄС та самітом НАТО, передає УНН з посиланням на ОП.
Зеленський розповів про кроки України до відновлення справедливого миру й про очікування від цих міжнародних подій. Президент зазначив, що Україна зробила все можливе для відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу.
Залишилася тільки політика. Інструментально й операційно ми зробили все, щоб у червні в ЄС відкрили Україні перемовини. Я думаю, що там все вийде. Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Ми активно з ними працювали
Також Зеленський зауважив, що він та вся його команда активно готуються до Глобального саміту миру, який відбудеться 15–16 червня у Швейцарії.
Хочемо отримати енергетичну безпеку, включно з ядерною. Бо я вважаю, що тут усі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму. Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем – без ризику. Це і безпека людей в Одесі, і загалом на Півдні. І ще зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими
.Зеленський додав, що Україні потрібен детальний план, який погодить увесь світ. І він повинен базуватися на Українській формулі миру."Якщо ми будемо мати серйозну кількість країн і буде відповідне комюніке, я вважаю, це буде наша дипломатична перевага", – підсумував Зеленський.
Кулеба обговорив з очільником МЗС Литви переговорні рамки щодо вступу в ЄС 13.05.24, 21:45 • 77872 перегляди