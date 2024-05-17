Украина сделала все необходимое для открытия переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

Украина инструментально и операционно сделала все, чтобы в июне в ЕС открыли переговоры. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ перед Глобальным саммитом мира в Швейцарии, началом переговоров по вступлению в ЕС и саммитом НАТО, передает УНН с ссылкой на ОП.

Зеленский рассказал о шагах Украины к восстановлению справедливого мира и об ожиданиях от этих международных событий. Президент отметил, что Украина сделала все возможное для открытия переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Осталась только политика. Инструментально и операционно мы сделали все, чтобы в июне в ЕС открыли Украине переговоры. Я думаю, что там все получится. Даже сложные партнеры сегодня стали немножко проще. Мы активно с ними работали - отметил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что он и вся его команда активно готовятся к Глобальному саммиту мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную. Потому что я считаю, что здесь все заинтересованы, и это может нам дать возможность спрогнозировать другую зиму. Хотим получить свободное судоходство. Любые грузы по украинскому морю - без риска. Это и безопасность людей в Одессе, и в целом на Юге. И еще сделать серьезный шаг по толчку к обмену пленными - подчеркнул Президент.

.Зеленский добавил, что Украине нужен детальный план, который согласует весь мир. И он должен базироваться на Украинской формуле мира. "Если мы будем иметь серьезное количество стран и будет соответствующее коммюнике, я считаю, это будет наше дипломатическое преимущество", - подытожил Зеленский.

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