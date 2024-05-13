Кулеба обсудил с главой МИД Литвы переговорные рамки по вступлению в ЕС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

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В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  163834 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  208608 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214290 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205634 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159745 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151883 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131273 просмотра

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Кулеба обсудил с главой МИД Литвы переговорные рамки по вступлению в ЕС

Украина и Литва обсудили военную помощь, переговоры о вступлении Украины в ЕС, подготовку к мирным саммитам и саммитам НАТО, а также дальнейшую поддержку со стороны Литвы в виде предоставления оборонного оборудования.

политика •   •  5563 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Литвы переговорные рамки по вступлению в ЕС

В Мумбаи во время непогоды упал большой рекламный щит: есть погибшие и десятки раненых

По меньшей мере 8 человек погибли и 64 получили ранения, когда во время пылевой бури и ливня в Мумбаи обвалился гигантский рекламный щит.

Новости Мира •   •  4724 просмотра
В Мумбаи во время непогоды упал большой рекламный щит: есть погибшие и десятки раненых

Яйца, птица и кукуруза: какие ограничения на импорт предусматривает "торговый безвиз" Украины с ЕС

Европейский Союз одобрил продление приостановления действия ввозных пошлин и квот на украинский экспорт еще на один год, но ввел ограничения на импорт некоторых товаров, таких как яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед из Украины, чтобы защитить интересы местных производителей.

Экономика •   •  7583 просмотра
Яйца, птица и кукуруза: какие ограничения на импорт предусматривает "торговый безвиз" Украины с ЕС

Обсудили удары рф по энергетической инфраструктуре: Кулеба созвонился с главой МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым удары России по энергетической инфраструктуре Украины, поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь и скоординировал дальнейшие двусторонние контакты.

Война •   •  8842 просмотра
Обсудили удары рф по энергетической инфраструктуре: Кулеба созвонился с главой МИД Азербайджана

Продолжаются стрелковые бои на северной окраине Волчанска - Синегубов

Украинские войска отбивают попытки россиян захватить Волчанск, уничтожив более 1000 оккупантов с начала боевых действий, в то время как россияне меняют тактику и наступают небольшими группами.

Война •   •  9768 просмотра
Продолжаются стрелковые бои на северной окраине Волчанска - Синегубов

В Киев в ближайшее время вернется посол Сербии

Сербия и Украина договорились об улучшении двусторонних отношений: посол Сербии вскоре вернется в Киев, а также планируется проведение экономического форума между двумя странами.

политика •   •  9920 просмотра
В Киев в ближайшее время вернется посол Сербии

Зеленский о разговоре с премьером Люксембурга: обсудили возможности производить больше оружия

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Швеции и Люксембурга и премьер-министром Канады. Стороны обсудили производство большего количества оружия оборонную поддержку и участие в Глобальном саммите мира

политика •   •  9465 просмотра
Зеленский о разговоре с премьером Люксембурга: обсудили возможности производить больше оружия

В Украину вернули еще 9 детей с оккупированных территорий - Кулеба

С оккупированных Россией территорий Украины, удалось вернуть еще 9 детей, которые выехали вместе со своими семьями. Часть семей выехала из-за сильных обстрелов, другие - из-за угрозы отправки детей в лагеря российскими захватчиками.

Общество •   •  10765 просмотра
В Украину вернули еще 9 детей с оккупированных территорий - Кулеба

Украина получит истребители F-16 из Дании в течение месяца - премьер Дании

Украина может получить истребители F-16 из Дании в течение месяца, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Война •   •  11019 просмотра
Украина получит истребители F-16 из Дании в течение месяца - премьер Дании

На фронте около 140 боевых столкновений, ВСУ закрепляются на занятых позициях на Харьковщине - Генштаб

13 мая на фронте произошло около 140 боевых столкновений, из них 13 - на Харьковском направлении, где украинские войска наносили огневой урон противнику, укрепляя позиции и эвакуируя гражданское население из пострадавших населенных пунктов.

Война •   •  10667 просмотра
На фронте около 140 боевых столкновений, ВСУ закрепляются на занятых позициях на Харьковщине - Генштаб