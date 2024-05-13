Кулеба обсудил с главой МИД Литвы переговорные рамки по вступлению в ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел.

Детали

Стороны обсудили ситуацию на фронте и договорились о ряде совместных шагов в нашем сотрудничестве с третьими странами для ускорения предоставления военной помощи Украине.

Литва отправит Украине необходимые системы противовоздушной обороны

Мы также обсудили принятие переговорных рамок, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также подготовку к Саммиту мира в Швейцарии и Вашингтонскому саммиту НАТО - рассказал Кулеба.

Дополнение

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что продолжение помощи Киеву - это не только об Украине, не только о регионе, это обеспечение глобальной стабильности.

Напомним

Литва передала Вооруженным силам Украины беспилотники, генераторы и раскладушки, продолжая свою долгосрочную поддержку.