Литва отправит Украине необходимые системы противовоздушной обороны

Литва отправит в Украину необходимые системы ПВО. Об этом сообщает президент Литвы Гитанас Науседа в X, передает УНН.

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После телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Президент Литвы Гитанас Науседа проинформировал, что Литва готова предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

Также Науседа выразил благодарность Германии за решение помочь Украине с дополнительной системой Patriot.

Общался с Владимиром Зеленским о Саммите мира, ситуации на передовой и военной поддержке Украины.

Ценю решение Германии отправить дополнительную систему Patriot в Украину.

Литва присоединится и поможет Украине с необходимыми системами - заявил Гитанас Науседа.

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