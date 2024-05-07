Литва надішле Україні необхідні системи протиповітряної оборони
Київ • УНН
Литва надасть Україні системи протиповітряної оборони, приєднавшись до Німеччини у наданні додаткової військової підтримки.
Литва відправить до України необхідні системи ППО. Про це повідомляє президент Литви Гітанас Науседа у X, передає УНН.
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Після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Президент Литви Гітанас Науседа поінформував, що Литва готова надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони.
Також Науседа висловив вдячність Німеччині за рішення допомогти Україні з додатковою системою Patriot.
Спілкувався з Володимиром Зеленським щодо Саміту миру, ситуації на передовій та військової підтримки України.
Ціную рішення Німеччини відправити додаткову систему Patriot до України.
Литва приєднається та допоможе Україні з необхідними системами
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