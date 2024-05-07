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Литва надішле Україні необхідні системи протиповітряної оборони

Литва надішле Україні необхідні системи протиповітряної оборони

Київ • УНН

 • 25509 перегляди

Литва надасть Україні системи протиповітряної оборони, приєднавшись до Німеччини у наданні додаткової військової підтримки.

Литва відправить до України необхідні системи ППО. Про це повідомляє президент Литви Гітанас Науседа у X, передає УНН.

Деталі

Після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Президент Литви Гітанас Науседа поінформував, що Литва готова надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

Також Науседа висловив вдячність Німеччині за рішення допомогти Україні з додатковою системою Patriot.

Спілкувався з Володимиром Зеленським щодо Саміту миру, ситуації на передовій та військової підтримки України.
Ціную рішення Німеччини відправити додаткову систему Patriot до України.
Литва приєднається та допоможе Україні з необхідними системами

- заявив Гітанас Науседа.

Зеленський запросив на Саміт миру лідерів Литви, Польщі, Канади та Естонії06.05.24, 20:41 • 55217 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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