Кулеба обговорив з очільником МЗС Литви переговорні рамки щодо вступу в ЄС
Київ • УНН
Україна і Литва обговорили військову допомогу, переговори про вступ України до ЄС, підготовку до мирних самітів і самітів НАТО, а також подальшу підтримку з боку Литви у вигляді надання оборонного обладнання.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ.
Деталі
Сторони обговорили ситуацію на фронті та домовилися про низку спільних кроків у нашій співпраці з третіми країнами для прискорення надання військової допомоги Україні.
Литва надішле Україні необхідні системи протиповітряної оборони07.05.24, 01:27 • 25508 переглядiв
Ми також обговорили ухвалення переговорних рамок, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС, а також підготовку до Саміту миру в Швейцарії та Вашингтонського саміту НАТО
Доповнення
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що продовження допомоги Києву - це не лише про Україну, не лише про регіон, це забезпечення глобальної стабільності.
Нагадаємо
Литва передала Збройним силам України безпілотники, генератори та розкладачки, продовжуючи свою довгострокову підтримку.