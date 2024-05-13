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Кулеба обговорив з очільником МЗС Литви переговорні рамки щодо вступу в ЄС

Кулеба обговорив з очільником МЗС Литви переговорні рамки щодо вступу в ЄС

Київ • УНН

 • 77873 перегляди

Україна і Литва обговорили військову допомогу, переговори про вступ України до ЄС, підготовку до мирних самітів і самітів НАТО, а також подальшу підтримку з боку Литви у вигляді надання оборонного обладнання.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ.

Деталі 

Сторони обговорили ситуацію на фронті та домовилися про низку спільних кроків у нашій співпраці з третіми країнами для прискорення надання військової допомоги Україні.

Литва надішле Україні необхідні системи протиповітряної оборони07.05.24, 01:27 • 25508 переглядiв

Ми також обговорили ухвалення переговорних рамок, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС, а також підготовку до Саміту миру в Швейцарії та Вашингтонського саміту НАТО

- розповів Кулеба.

Доповнення 

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що продовження допомоги Києву - це не лише про Україну, не лише про регіон, це забезпечення глобальної стабільності.

Нагадаємо

Литва передала Збройним силам України безпілотники, генератори та розкладачки, продовжуючи свою довгострокову підтримку.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Політика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
shveitsariiaШвейцарія
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
habrielius-landsberhisГабріеліус Ландсбергіс
lytvaЛитва
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