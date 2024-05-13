Кулеба обговорив з очільником МЗС Литви переговорні рамки щодо вступу в ЄС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ.

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Сторони обговорили ситуацію на фронті та домовилися про низку спільних кроків у нашій співпраці з третіми країнами для прискорення надання військової допомоги Україні.

Литва надішле Україні необхідні системи протиповітряної оборони

Ми також обговорили ухвалення переговорних рамок, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС, а також підготовку до Саміту миру в Швейцарії та Вашингтонського саміту НАТО